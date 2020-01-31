Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз

Просроченные долги россиян за последние десять лет выросли в шесть раз: их объем в расчете на одного экономически активного жителя России на начало текущего года составлял в среднем 18-20 тысяч рублей против 3 тысяч рублей в начале 2010 года, подсчитали для РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
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Что представляет собой коллекторское агентство и кто в нем работает

Медиа-Центр 35media.ru31 января в 01:19

Долги россиян за 10 лет выросли в 6 раз

Телеканал 360°23:27

Долги россиян за десять лет выросли в шесть раз

URA.Ru22:11

НАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз

РИА Новости19:07

Долги россиян за десять лет выросли в шесть раз – НАПКА

Аргументы и Факты20:01

Просроченные долги россиян выросли почти в семь раз

Вечерняя Москва20:54

За 10 лет просроченные долги граждан России выросли в 6 раз

Красная весна21:22
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