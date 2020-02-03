Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз

Гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков согласился, что риск роста просроченной задолженности по банковскому сектору существует.
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НАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз

Просроченные долги россиян за последние десять лет выросли в шесть раз: их объем в расчете на одного экономически активного жителя России на начало текущего года составлял в среднем 18-20 тысяч рублей против 3 тысяч рублей в начале 2010 года, подсчитали для РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
РИА Новостивчера в 19:07

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Россияне накопили долгов перед банками

Lenta.ru00:40

Долги россиян за 10 лет выросли в 6 раз

Телеканал 360°вчера в 23:27

Долги россиян за десять лет выросли в шесть раз – НАПКА

Аргументы и Фактывчера в 20:01

За 10 лет просроченные долги граждан России выросли в 6 раз

Красная веснавчера в 21:22

Просроченные долги россиян выросли в шесть раз

Вечерняя Москвавчера в 20:54

Долги россиян за десять лет выросли в шесть раз

URA.Ruвчера в 22:11

НАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз

РИА Новостивчера в 19:07
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Политика

Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян

Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 18:51
Авто

Новый механизм регистрации автомобилей пояснили в ГИБДД

Десятидневный срок на регистрацию авто сохраняется только у автовладельцев, которые не зарегистрировали авто в ДЦ.
ГЛАС.RU вчера в 02:25
Технологии

Apple и Google предложено поработать на удаленке

Apple, Google и Microsoft работают в России через посредников и дистрибуторов, серьезных рисков в части санкций для них не будет и компании вряд ли согласятся следовать требованиям ФАС, полагает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.
Коммерсантъ вчера в 17:23
Шоу-бизнес

Миллионер Плаксин отказался помогать своей дочери от Успенской

Татьяна призналась, что и раньше жаловалась отцу Александру Плаксину на поведение матери, но тот посоветовал потерпеть и даже не пригласил дочь переехать к нему в Америку.
НТВ вчера в 10:51
Политика

Совет директоров НПК «Уралвагонзавод» возглавил Александр Потапов

Александр Потапов занял место председателя совета директоров научно-производственной корпорации (НПК) «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех»), сообщает газета «Ведомости».
Коммерсантъ вчера в 20:28
Общество

Минюст предложил повысить штрафы за нарушения ПДД

Согласно документу, водитель впервые сможет быть лишен прав на срок до полутора лет в случае, если он ранее три и более раз был наказан за превышение скорости на 60 км/ч, проезд через ж/д переезд при закрывающемся шлагбауме или на красный свет, проезд на красный и т. д. Нарушения, зафиксированные автоматическими камерами, накопительной системой не учитываются.
Коммерсантъ 31 января в 03:11
Здоровье

Капитальный ремонт четырех столичных поликлиник начнется в феврале

В феврале начнется ремонт первых четырех учреждений, всего в текущем году планируется начать ремонт в 50 поликлиниках в соответствии с новым стандартом, — сказала Анастасия Ракова.
Вечерняя Москва вчера в 23:09
Общество

Немецкие кардиологи назвали симптомы скорого инфаркта

Медики из Германии назвали симптомы, которые указывать на проблемы с сердцем, пишут «Известия».
Ореанда-Новости 01 февраля в 08:40
Общество

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах

МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
РБК 00:45
Музыка

Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении

РИА Новости вчера в 09:44
Футбол

Кокорин сообщил о своей зарплате в «Зените»

Газета.Ru вчера в 23:31
Футбол

Цорн раскрыл секрет приглашения Соболева в «Спартак»

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн раскрыл секрет приглашения форварда "Крыльев Советов" Александра Соболева.
Газета.Ru вчера в 20:58
Экономика

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива, уступая только Казахстану.
Российская газета вчера в 23:07
Шоу-бизнес

Певица МакSим покидает сцену из-за проблем со здоровьем

Российская певица МакSим приостанавливает свою творческую деятельность из-за проблем со здоровьем.
ФАН 01 февраля в 04:39
Политика

Захарова ответила на заявление президента Эстонии по Тартускому миру

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что советско-эстонский Тартуский договор по-прежнему действует.
Газета.Ru вчера в 17:01
Здоровье

Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите

Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Газета.Ru вчера в 06:29
Общество

Северная Корея прекратила железнодорожное сообщение с Россией

С понедельника, 3 февраля, КНДР прекратила железнодорожное сообщение с Россией с целью препятствия распространения коронавируса.
MOS.news вчера в 23:41
Происшествия

У севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси

У пассажирского самолета Bombardier авиакомпании "Руслайн" при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
РИА Новости вчера в 22:18
Общество

Прием посылок из китайских интернет-магазинов могут запретить

Прием посылок с товарами из китайских интернет-магазинов в России могут приостановить из-за короновируса.
АБН вчера в 21:56
Политика

"На 100%": Помпео заявил о готовности обеспечить Минск энергоресурсами

"Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас на 100% по конкурентным ценам", - сказал Майкл Помпео.
Газета.Ru 01 февраля в 07:37
Здоровье

Волгоградцев бесплатно проверят на рак в торговых центрах и ДК

Каждый волгоградец сможет прийти в выездные кабинеты и бесплатно получить консультацию врача.
КП - Волгоград 31 января в 08:15
Шоу-бизнес

Дима Билан провел экскурсию по своему роскошному новому особняку

Билан пока не назвал точное местоположение особняка.
StarHit.ru вчера в 06:30
Общество

Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле

Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
РИА Новости вчера в 03:39
Политика

Валерий Радаев вошел в ТОП-16 лучших губернаторов РФ

Губернатор Валерий Радаев занял 16 строчку рейтинга лучших губернаторов страны, сформированного фондом «Петербургская политика».
АиФ Саратов 00:38
Происшествия

У 20 прибывших во Францию из Китая нашли симптомы коронавируса

Около 20 пассажиров, прилетевших во Францию из охваченного коронавирусом Китая, оставлены под наблюдением врачей из-за симптомов заболевания, сообщила министр здравоохранения республики Аньес Бузен.
РИА Новости вчера в 16:31
Политика

Песков заявил о трудоустройстве всех бывших членов правительства

29 января президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с бывшими членами правительства, на которой поблагодарил их за проделанную работу.
Rambler News Service вчера в 06:58
Общество

За пределами Китая впервые зафиксировали смерть от нового коронавируса

На Филиппинах умер 44-летний мужчина от заражения нового вида коронавируса. Это первый зарегистрированный случай смерти за пределами Китая.
Новая газета вчера в 03:42
Политика

Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing

РИА Новости вчера в 13:39
Общество

В посольстве уточнили число россиян, готовых уехать из провинции Хубэй

Ранее Егоров сообщил, что посольству удалось связаться с 202 россиянами в Китае, 130 человек были готовы покинуть охваченный вспышкой инфекции регион КНР.
РИА Новости вчера в 23:57
Армия и оружие

Турция пообещала призвать к ответу виновных в гибели военных в Идлибе

RT на русском 00:53
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