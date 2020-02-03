Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз

Гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков согласился, что риск роста просроченной задолженности по банковскому сектору существует.
Читать в источнике
Комментировать22
с чего всё началось

НАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз

Просроченные долги россиян за последние десять лет выросли в шесть раз: их объем в расчете на одного экономически активного жителя России на начало текущего года составлял в среднем 18-20 тысяч рублей против 3 тысяч рублей в начале 2010 года, подсчитали для РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
РИА Новостивчера в 19:07

Подробнее о событии

Россияне накопили долгов перед банками

Lenta.ru00:40

Долги россиян за 10 лет выросли в 6 раз

Телеканал 360°вчера в 23:27

Долги россиян за десять лет выросли в шесть раз – НАПКА

Аргументы и Фактывчера в 20:01

За 10 лет просроченные долги граждан России выросли в 6 раз

Красная веснавчера в 21:22

Просроченные долги россиян выросли в шесть раз

Вечерняя Москвавчера в 20:54

Долги россиян за десять лет выросли в шесть раз

URA.Ruвчера в 22:11

НАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз

РИА Новостивчера в 19:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 05:49, Ашберн
Политика

Песков: Путин и Эрдоган контактируют по Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган контактируют по вопросу Сирии, однако телефонного разговора после инцидента в Идлибе еще не было.
iReactor 05:37
Политика

В Кремле прокомментировали идею упоминания бога в Конституции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложенную патриархом Кириллом идею об упоминании бога в Конституции, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:32
Общество

Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

Lenta.ru 04:15
Политика

В Кремле отношения Белоруссии и США считают их суверенным правом

В Кремле считают развитие отношений Белоруссии и США их суверенным правом, но считают маловероятным "сверхблизкое сближение" этих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:20
Экономика

Почему Россия заняла второе место по дешевизне топлива в Европе

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее РИА Новости со ссылкой на результаты собственного исследования сообщили, что Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина и что наиболее низкие цены на топливо зафиксированы в Казахстане.
REGNUM 05:28
Политика

ВЦИОМ: Большинство россиян поддержали поправки в Конституцию

Напомним, что о необходимости внести поправки в Конституцию президент страны Владимир Путин заявил в ходе оглашения Послания Федеральному Собранию 15 января.
Кавказ Пост вчера в 23:39
Общество

В России могут ужесточить наказание для шумных соседей

В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
REGNUM 00:21
Футбол

Неймар получил желтую карточку за издевательский финт

Газета.Ru вчера в 07:17
Политика

Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Российская газета 05:18
Кино

В Сети появились альтернативные сцены из «Войны бесконечности» и «Тор: Рагнарёк»

Ещё одна удалённая сцена показывает первый вариант гибели Одина в «Торе: Рагнарёк» Тайки Вайтити.
Мир фантастики 03:35
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской заявила, что мать душила и угрожала ей

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ рассказала, что мать над ней издевалась.
Что происходит вчера в 11:13
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочь

В семье голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона произошло долгожданное пополнение.
Ридус вчера в 18:58
Общество

На неделю продлили карантин в школах Саратова

В Саратове на неделю, до 10 февраля, продлен карантин в школах, введенный из-за ОРВИ и гриппа.
Известия 03:55
Общество

Россия приостановила железнодорожное сообщение с КНДР

Ранее ТАСС со ссылкой на кассу железнодорожных билетов в Пхеньяне (официальное представительство железных дорог КНДР) сообщил, что северокорейские власти приняли решение приостановить с понедельника железнодорожное сообщение с Россией для профилактики распространения коронавируса.
Парламентская газета 05:09
Армия и оружие

Военные учения США в Европе не направлены против России — генсек НАТО

Масштабные военные учения Соединённых Штатов в Европе не направлены против России.
REGNUM 05:03
Политика

Посол России в ЦАР сообщил о правонарушениях убитых журналистов

Посол России в ЦАР Владимир Титоренко заявил, что убитые там российские журналисты нарушили законы страны, попытавшись без разрешения проникнуть на военную базу и не зарегистрировав ввоз киноаппаратуры.
Газета.Ru 05:33
Политика

В регионах России определят ответственных за помощь фронтовикам

В России на региональном уровне определят ответственных, которые будут координировать волонтёрскую помощь фронтовикам.
REGNUM 05:23
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru вчера в 03:53
Хоккей

Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев

Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».
REGNUM 00:20
Экономика

Россия усилит ограничения при госзакупках иностранных товаров

Ранее ГЛАС сообщал, что в России увеличат финансирование госпрограммы по развитию села.
ГЛАС.RU 01:44
Шоу-бизнес

Певица МакSим попала в больницу

Накануне Соколова сообщила о том, что МакSим (Марина Абросимова) приняла решение временно покинуть сцену из-за проблем со здоровьем после ДТП, в которое певица попала в прошлом году.
РИА Новости вчера в 13:11
Здоровье

Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из России

Из России будут депортировать зараженных коронавирусом иностранцев, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании.
РИА Новости 03:18
Хоккей

Тренер «Вашингтона» восхитился достижением Овечкина

Главный тренер клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Тодд Рирден прокомментировал достижение капитана команды Александра Овечкина, который, оформив дубль в матче против "Оттава Сенаторз" (5:3), догнал и перегнал легендарного канадца Марка Мессье по заброшенным шайбам за всю историю лиги в регулярных чемпионатах.
ProstoProSport 03:21
Общество

В МВД предложили ввести для автомобильных номеров новые комбинации

По данным СМИ, в ведомстве хотят расширить номерные емкости. Изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров предлагает ввести МВД.
Газета.Ru 03:37
Общество

В Екатеринбурге жители цыганского посёлка вышли на митинг

В Екатеринбурге жители частных домов цыганского посёлка устроили митинг протеста.
REGNUM вчера в 12:49
Происшествия

Завершено расследование убийства в Петербурге активистки Григорьевой

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 05:37
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru вчера в 19:37
Политика

Пушков оценил заявление Помпео о поставках нефти в Белоруссию

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что Вашингтон готов на 100% обеспечить Минск энергоресурсами по конкурентным ценам.
RT на русском 01 февраля в 15:54
Происшествия

Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева

Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Известия вчера в 16:33
Финансы

Официальный курс евро вырос к рублю

Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.
Газета.Ru 05:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное