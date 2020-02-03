Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз

Гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков согласился, что риск роста просроченной задолженности по банковскому сектору существует.
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НАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз

Просроченные долги россиян за последние десять лет выросли в шесть раз: их объем в расчете на одного экономически активного жителя России на начало текущего года составлял в среднем 18-20 тысяч рублей против 3 тысяч рублей в начале 2010 года, подсчитали для РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
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Россияне накопили долгов перед банками

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Долги россиян за десять лет выросли в шесть раз

URA.Ruвчера в 22:11
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Чемпиона России по боксу Кушиташвили арестовали на два месяца

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В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым

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Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице

Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
ТАСС 08:12
Футбол

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Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба команды.
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Общество

Смерть одного сотрудника спецназа ФСБ России в Сирии подтвердили

До в СМИ появились сообщения о том, что четыре сотрудника Центра специального назначения ФСБ России погибли в бою в Сирии в районе Алеппо.
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Чемпионат КХЛ. «Сибирь» победила «Автомобилист» в серии буллитов

Гости дважды по ходу встречи отыгрывались, но хозяева в итоге победили в серии буллитов – 3:2. Интересно, что "Сибирь" дважды выводили вперед финны: Йокипакка на 6-й минуте.
Вести.Ru 10:15
Здоровье

Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из России

Из России будут депортировать зараженных коронавирусом иностранцев, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании.
РИА Новости 03:18
Общество

Появились снимки пораженных коронавирусом легких

Москва 24 08:31
Хоккей

«Металлург» расторг контракт с Денисом Паршиным

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Kia объявила российские цены на кроссовер Seltos

Новый компактный кроссовер Kia Seltos появится в салонах официальных российских дилеров 2 марта.
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Происшествия

В Москве бармен сломал позвоночник юноше при подаче коктейля

В Москве бармен одного из заведений сломал позвоночник посетителю при подаче экстремального коктейля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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BFM.ru 08:10
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru вчера в 19:37
Экономика

Индекс Shanghai Composite упал на 8,7% на фоне коронавируса

После открытия в понедельник, 3 февраля, финансовых рынков, которое произошло на фоне новостей о распространении смертельного вируса, индекс Shanghai Composite в Китае снизился на 8,7%. Об этом сообщает AP News.
Газета.Ru вчера в 20:58
Происшествия

В Белгороде студент найден мертвым на кресте на Поклонной горе

Тело 18-летнего жителя Старого Оскола было найдено местными жителями - оно находилось на 15-метровом кресте, расположенном на Поклонной горе Белгорода.
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Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев

Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».
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Футбол

Зинченко извинился перед болельщиками «Манчестер Сити»

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко принёс извинения фанатам команды за удаление в матче 25-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма".
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Политика

Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Российская газета 05:18
Шоу-бизнес

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Актуальные Новости 02:29
Экономика

Какие сегменты российского бизнеса затронет китайский коронавирус

Энергетики настороже Ограничение производства в крупной промышленной провинции Китая Хубэй, где расположен эпицентр распространения коронавируса город Ухань, может повлиять на ситуацию в основных промышленных отраслях России, считают участники рынка.
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В МВД предложили ввести для автомобильных номеров новые комбинации

По данным СМИ, в ведомстве хотят расширить номерные емкости. Изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров предлагает ввести МВД.
Газета.Ru 03:37
Общество

Все российские туристы вернулись из Китая

Все российские организованные туристы благополучно вернулись в РФ из Китая. Об этом сообщил Ростуризм 3 февраля.
iReactor 10:09
Происшествия

В Туле госпитализировали 2-летнего малыша с подозрением на коронавирус

В понедельник утром в Туле госпитализировали двухлетнего ребенка с подозрением на коронавирус.
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ГМ-бактерии могут защитить пчел от вымирания

Ученые Техасского университета в североамериканском Остине придумали, как защитить пчел от вирусов и клещей с помощью бактерий.
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Политика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий для пенсионеров-опекунов

В Госдуму внесен законопроект о восстановлении с 1 июля 2020 года индексацию пенсий для пенсионеров, являющихся опекунами и получающих за это выплаты, заявил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.
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