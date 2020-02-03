Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз

Гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков согласился, что риск роста просроченной задолженности по банковскому сектору существует.
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НАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз

Просроченные долги россиян за последние десять лет выросли в шесть раз: их объем в расчете на одного экономически активного жителя России на начало текущего года составлял в среднем 18-20 тысяч рублей против 3 тысяч рублей в начале 2010 года, подсчитали для РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
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Россияне накопили долгов перед банками

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НАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз

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Красная веснавчера в 21:22

Просроченные долги россиян выросли в шесть раз

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Долги россиян за десять лет выросли в шесть раз – НАПКА

Аргументы и Фактывчера в 20:01

Долги россиян за десять лет выросли в шесть раз

URA.Ruвчера в 22:11
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Аэропорт Мадрида закрыли из-за дронов

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Россия с 4 февраля ограничит въезд иностранцев из Китая

«Готовим распоряжение с Минтрансом, погранслужбой, ФТС и Роспотребнадзором с 4 февраля временно ограничить въезд граждан иностранных государств с территории Китая кроме воздушного пункта пропуска Москва -- Шереметьево»,-- сказала госпожа Голикова на пресс-конференции после заседания штаба (цитата по «Интерфаксу»).
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Происшествия

В Москве подростки врезались на угнанной машине в здание ГУМВД

Сотрудники московской полиции задержали подростка, подозреваемого в угоне каршерингового автомобиля, который на малой скорости врезался в здание столичного ГУМВД, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Политика

Депутат Госдумы предложил дополнить Конституцию РФ поправкой о русских

Депутат Госдумы Константин Затулин внес в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ предложение изменить редакцию начала преамбулы, добавив в нее слово "русские".
Интерфакс 08:22
Шоу-бизнес

Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии

Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
WomanHit.ru 08:32
Здоровье

Врач предупредила об опасности нехватки витамина D

Нехватка витамина D грозит частыми простудными заболеваниями зимой и весной, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой".
РИА Новости 06:00
Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
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Эрдоган: Турция нанесла удары по позициям сирийских военных

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в результате ответных действий военных были убиты шестеро сирийских военных, об этом 3 февраля сообщает Al Arabia.
REGNUM 02:40
Общество

Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
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«Металлург» расторг контракт с Паршиным

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Xiaomi Mi 10 презентуют за день до анонса Samsung Galaxy S20

Letnews.ru 02:15
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Путин 4 февраля посетит Череповец

Парламентская газета 08:29
Общество

В Госдуме объяснили предложение увеличить штраф за шум в ночное время

Ранее "Известия" сообщили, что депутаты Госдумы предложили ввести единые штрафы для шумных соседей.
РИА Новости 05:35
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru вчера в 19:37
Общество

Льготы по оплате услуг ЖКХ получают более 26 тысяч магнитогорцев

Для малообеспеченных категорий граждан города предусмотрены бюджетные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Магсити74 вчера в 21:00
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» выполнил стрельбы из ЗРК

Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" протестировал свой зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут", сообщили в понедельник в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости 08:46
Здоровье

В России из-за коронавируса 4 тысячи человек находятся под наблюдением

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что под медицинским наблюдением в России остаются более четырёх тысяч человек, у которых были контакты с пациентами с подозрением на коронавирус.
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Луис Адриано заявил, что не хотел уходить из «Спартака»

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Экономика

Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
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Политика

В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым

"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Российская газета 06:56
Политика

МИД Польши: Россия проиграла спор и должна успокоиться

Польша «определённо выиграла этот исторический спор с Россией», полагает польский министр.
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Политика

ДНР отказалась от обмена «всех на всех» на условиях Киева

ДНР отказалась проводить обмен пленными по формуле "всех на всех" до полного прекращения боевых действий в Донбассе.
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Федор Емельяненко ответил на критику фанатов после боя с Джексоном

Легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко высказался по поводу критики болельщиков в свой адрес.
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«Питтсбург» обыграл «Вашингтон», Овечкин остался без заброшенной шайбы

Красная весна вчера в 16:45
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Риск рака легких снижается после отказа от курения

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Политика

Путин включил Краснова и Чуйченко в состав Совбеза

Президент включил в состав Совета безопасности Генпрокурора Игоря Краснова и министра юстиции Константина Чуйченко.
Российская газета 08:27
Общество

В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов

Как отмечает Милонов, крупные китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, экзотические приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может быть "естественным инкубатором для любого вируса".
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