Космос
МИР 24NASA: К Земле приближается астероид
Специалисты утверждают, что к Земле астероид приблизится 25 октября в 20:21. Он пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны. Астероид – из группы «Аполлонов», содержащей более пяти тысяч объектов.
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Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
Наука
Ученые изучают чешую, которая защищает амазонских рыб от пираний
В недавно опубликованном исследовании ученые раскрыли секреты чешуи, которая защищает Арапаима Гигас — крупную амазонскую рыбу от мощных укусов пираньи.
Политика
Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit
Палата общин британского парламента приняла в субботу поправку об отсрочке Brexit.
Политика
Бизнесмен из США обвинил окружение Порошенко в краже $1,5 млрд
Средства, полученные в ходе спецконфискации у окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, были поделены между собой соратниками бывшего украинского лидера Петра Порошенко.
Политика
Во Франции выступили за приостановление членства Турции в НАТО
Меры, по мнению депутатов, могут доходить вплоть до приостановления членства страны в НАТО.
Кино
Тарантино отказался переделывать «Однажды в Голливуде» для Китая
Режиссер кинокартины "Однажды в Голливуде" Квентин Тарантино заявил, что не будет переделывать сцены из фильма по требованию Китаю.
Происшествия
В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского
Один из слушателей института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб в драке с коллегой, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.
Хоккей
Зарипов подрался с Умарком во время матча КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс»
Капитан казанского «Ак Барса» Данис Зарипов подрался с форвардом уфимского «Салавата Юлаева» Линусом Умарком во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Общество
Практикующий онколог описал симптомы заболевания Заворотнюк
Практикующий онколог рассказал о необратимых процессах, которые происходят в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей, по информации СМИ, от рака головного мозга.
Религия
Русская церковь готовит стоп-лист, который может разорить Грецию
После заседания Архиерейского собора Элладской православной церкви 12 октября, где ряд епископов признали украинских раскольников, в православном мире стали рассуждать о жестком ответе Московского патриархата.
Армия и оружие
Сирийская армия отразила атаку протурецких боевиков в провинции Хасеке
Подразделения сирийской армии, расположенные в районе селения Эль-Ахрас в провинции Хасеке, отразили атаку боевиков вооруженной оппозиции, воюющей на стороне турецкой армии.
Футбол
Ловчев поругался с Губерниевым во время разговора о «Спартаке»
Бывший капитан московского "Спартака" Евгений Ловчев поругался с известным телекомментатором Дмитрием Губерниевым во время разговора о красно-белых на телеканале "Матч ТВ".
Фигурное катание
Фигуристка Радионова высказалась об итогах короткой программы Гран-при
Бронзовая призерка чемпионата мира 2015 года Елена Радионова прокомментировала итоги короткой программы этапа Гран-при Skate America, проходящего в настоящий момент в американском Лас-Вегасе.
Общество
Умер руководитель завершившихся гибелью «Курска» учений
Умер Михаил Моцак, вице-адмирал и один из руководителей учений, в ходе которых вместе со всеми членами экипажа 12 августа 2000 года затонула субмарина К-141 "Курск".
Происшествия
Ребенок умер на борту рейса Пхукет-Москва
Здоровье
Несколько травматологов уволились из челябинской больницы
Несколько врачей травматологов уволились из травмпункта челябинской городской больницы № 6, оставшиеся специалисты с трудом стравляются с нагрузкой, сообщает 74.ru со ссылкой на одного из сотрудников медучреждения.
Экономика
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян
Рост реальных доходов россиян связан со снижением инфляции, а также снижением процентов по потребительским кредитам, заявил вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.
Теннис
Павлюченкова обыграла Мухову и вышла в финал «Кубка Кремля»
Добавим, что в финале турнира Павлюченкова встретится с Белиндой Бенчич из Швейцарии.
Происшествия
Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии
Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
Политика
Захарова оценила стиль письма Трампа Эрдогану об операции в Сирии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила стиль письма, которое президент США Дональд Трамп направил лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану 9 октября перед началом операции Анкары на северо-востоке Сирии.
Происшествия
В Орле возбудили дело после госпитализации девочки из-за истощения
Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц после госпитализации в Орле 11-летней девочки с задержкой психомоторного развития в истощённом состоянии.
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare не будет лутбоксов
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
Теннис
Скончался бывший теннисист Александр Волков
Бывший советский и российский теннисист Александр Волков скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщил его близкий друг, Евгений Кафельников.
Происшествия
Севший в Красноярске из-за сообщения о бомбе самолет вылетел в Москву
Сотрудники правоохранительных органов обследовали самолет рейса Улан-Удэ — Москва, который совершил вынужденную посадку в Красноярске из-за сообщения о бомбе.