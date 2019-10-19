Космос

МИР 24МИР 24NASA: К Земле приближается астероид

Специалисты утверждают, что к Земле астероид приблизится 25 октября в 20:21. Он пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны. Астероид – из группы «Аполлонов», содержащей более пяти тысяч объектов.
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Астероид диаметром до 1 км приблизится к Земле 25 октября

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Астероид диаметром в километр летит к Земле

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К Земле приближается потенциально опасный астероид

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СМИ узнали о приближении к Земле астероида диаметром в километр

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NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде

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