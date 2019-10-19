Космос

МИР 24МИР 24NASA: К Земле приближается астероид

Специалисты утверждают, что к Земле астероид приблизится 25 октября в 20:21. Он пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны. Астероид – из группы «Аполлонов», содержащей более пяти тысяч объектов.
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с чего всё началось

К Земле летит астероид диаметром в километр

Астероид 162082 (1998 HL1) размером от 400 метров до одного километра приблизится к Земле 25 октября, сообщает Центр исследования околоземных объектов NASA. По данным NASA, объект подойдет к Земле на минимальное расстояние 25 октября в 20:21 мск.
РИА Новостивчера в 20:11

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Астероид диаметром до 1 км приблизится к Земле 25 октября

РЕН ТВ06:21

Учёный прокомментировал приближение к Земле астероида

RT на русском03:38

СМИ узнали о приближении к Земле астероида диаметром в километр

РБКвчера в 22:29

К Земле приближается потенциально опасный астероид

Газета.Ru02:42

Астероид диаметром в километр летит к Земле

Известиявчера в 20:49

NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде

Российская газетавчера в 20:24

К Земле летит астероид диаметром в километр

РИА Новостивчера в 20:11
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Происшествия

15 человек погибли после прорыва дамбы в Красноярском крае

Красная весна 05:55
Происшествия

В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского

Один из слушателей института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб в драке с коллегой, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.
Газета.Ru 10:48
Политика

Меркель обсудила с Путиным подготовку к саммиту «нормандской четверки»

Канцлер Германии Ангела Меркель провела в субботу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого обсуждались подготовка к скорейшему проведению саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), вопрос транзита газа через Украину, ситуация в Сирии и Ливии.
ТАСС 11:21
Экономика

Россия предупредила о возможном отказе Белоруссии в кредите

Россия может отказать Белоруссии в выдаче государственного кредита в размере 600 миллионов долларов.
Lenta.ru 08:56
Фигурное катание

Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при

Российская фигуристка Алена Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
Газета.Ru 06:29
Происшествия

Появилось видео нападения на сотрудника полиции в московском метро

Вести.Ru 07:17
Происшествия

В Турции погибла девочка из России

Пятилетняя девочка из России погибла в результате несчастного случая в Турции, сообщает агентство DHA.
РИА Новости 03:59
Происшествия

«Новая газета» сообщила о нападении на своих журналистов в Подмосковье

На притравочной станции «Круглое озеро» в Солнечногорском районе Московской области напали на журналистов «Новой газеты» и зоозащитников.
РБК 12:39
Единоборства

Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика

Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Финансы

ФРС начинает принудительное ослабление доллара США

Федеральная резервная система Соединенных Штатов начала скупать активы и снижать ставки, но теперь осталось только одно условие – ослабление доллара.
Политическая Экспертиза 04:33
Армия и оружие

Занятую Россией базу США в Сирии показали в деталях

Lenta.ru 03:48
Общество

Россиян предложили выгонять из дома за избиение родственников

Защитное предписание будет запрещать приближаться к пострадавшему члену семьи ближе чем на 10 метров, а в исключительных случаях — выгонять из дома, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 10:00
Происшествия

Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии

Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
Газета.Ru 04:12
Происшествия

Фигуранты дела «Нового величия» порезали вены в зале суда

Двое фигурантов дела "Нового величия" — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — порезали себе вены в зале суда.
DP.RU 17 октября в 11:41
Происшествия

В Ростове пожар в бараке унес жизни пятерых детей и двух взрослых

Как установил оперативный штаб на месте трагедии, погибли пять детей от года до шести лет и двое взрослых.
Вести.Ru 03:46
Единоборства

Рейес нокаутировал Вайдмана, Родригес победил Стивенса

В Бостоне завершился турнир UFC on ESPN 6. В главном событии турнира Доминик Рейес одержал победу нокаутом над Крисом Вайдманом.
Чемпионат вчера в 23:54
Теннис

Скончался бывший теннисист Александр Волков

Бывший советский и российский теннисист Александр Волков скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщил его близкий друг, Евгений Кафельников.
Газета.Ru 08:23
Происшествия

В центре Саратова неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова

Неизвестный устроил стрельбу из автомата Калашникова в центре Саратова.
Росбалт 06:58
Здоровье

Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников

Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.
Rambler News Service 17 октября в 06:56
Шоу-бизнес

Стало известно о состоянии госпитализированной Белохвостиковой

Газета.Ru вчера в 10:17
Кино

Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае

МИР 24 вчера в 12:36
Политика

В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России

Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском вчера в 04:34
Футбол

Спартак — Рубин 0:0

RT на русском 11:27
Армия и оружие

Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств

Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Политика

В Лондоне проходит многотысячный марш протеста против Brexit

В субботу в центре Лондона вышли на улицы десятки тысяч человек в знак протеста против Brexit.
Полит.ру 09:49
Экономика

British American Tobacco остановила производство на Украине

Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство на Украине.
ТАСС вчера в 04:25
Шоу-бизнес

У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
Известия 10:12
Армия и оружие

ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии

Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
РИА Новости вчера в 04:51
Хоккей

«Салават Юлаев» в первом «Зелёном дерби» сезона обыграл «Ак Барс»

Фото: архив пресс-службы ХК "Салават Юлаев" В предыдущем матче «Салават Юлаев» на выезде обыграл подмосковный «Витязь».
Телеканал UTV 09:52
Футбол

Роналду зарабатывает в Instagram больше, чем в «Ювентусе»

Спорт-Экспресс вчера в 16:25
Как работают Яндекс.Новости?
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