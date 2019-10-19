Космос
МИР 24NASA: К Земле приближается астероид
Специалисты утверждают, что к Земле астероид приблизится 25 октября в 20:21. Он пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны. Астероид – из группы «Аполлонов», содержащей более пяти тысяч объектов.
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с чего всё началось
Астероид 162082 (1998 HL1) размером от 400 метров до одного километра приблизится к Земле 25 октября, сообщает Центр исследования околоземных объектов NASA. По данным NASA, объект подойдет к Земле на минимальное расстояние 25 октября в 20:21 мск.РИА Новостивчера в 20:11
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