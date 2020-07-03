Космос
Газета.RuNASA: МКС избежала столкновения с обломком ступени «Протона»
Внеплановая коррекция орбиты МКС, которая была выполнена в пятницу, 3 июля, осуществлялась для уклонения от возможного столкновения с обломком ступени российской ракеты "Протон". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя NASA.
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с чего всё началось
Как сообщили в Роскосмосе, двигатели корабля "Прогресс МС-14" были включены на 100 секунд, вследствие чего высота орбиты МКС увеличилась на 900 метров.Московский Комсомолец03 июля в 12:25
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Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
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Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела
Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM вчера в 15:28
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Интерфакс вчера в 08:51
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Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
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Гаджеты
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Происшествия
Просителя убежища из России застрелили в Австрии
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Продюсер МакSим опубликовала первое фото певицы после тяжелого ДТП
Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова опубликовала первую фотографию артистки после тяжелого ДТП в 2019 году.
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Минимальный за несколько недель прирост больных коронавирусом зафиксировали в Забайкалье
Наименьший за несколько последних недель прирост больных коронавирусом зафиксирован в Забайкальском крае 5 июля - в регионе выявлены 44 новых случая, сообщается на официальном портале региона.
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На фоне отмены ряда ограничений, введенных ранее из-за коронавируса, россияне стали чаще покупать валюту.
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«Локомотив» сыграл вничью с «Сочи» в 26-м туре РПЛ
В матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Локомотив» сыграл вничью с «Сочи».
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Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США
Американский рэп-музыкант Канье Уэст заявил о своём намерении баллотироваться на пост президента США.
RT на русском вчера в 22:16
Общество
Власти Уфы изымают многоквартирный дом – Жильцов выселят
Власти Уфы приняли решение изъять двухэтажный жилой дом в Ленинском районе.
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Ночью самочувствие актера театра и кино ухудшилось, и его доставили в больницу из-за проблем с сердцем.
Evo-rus.com вчера в 11:22
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Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
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