Космос

Газета.RuГазета.RuNASA: МКС избежала столкновения с обломком ступени «Протона»

Внеплановая коррекция орбиты МКС, которая была выполнена в пятницу, 3 июля, осуществлялась для уклонения от возможного столкновения с обломком ступени российской ракеты "Протон". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя NASA.
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 в Роскосмосе, двигатели корабля "Прогресс МС-14" были включены на 100 секунд, вследствие чего высота орбиты МКС увеличилась на 900 метров.
Московский Комсомолец03 июля в 12:25

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Высота орбиты МКС была увеличена из-за обломков ступени «Протона»

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Орбиту МКС внепланово скорректировали из-за угрозы столкновения с мусором

ТАСС03 июля в 12:08

МКС избежала столкновения с обломком ракеты «Протон»

RT на русскомвчера в 19:34

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ИА Красная Веснавчера в 19:57

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РИА Новостивчера в 19:02

Специалисты ЦНИИмаш увели МКС от столкновения с космическим мусором

Российская газета03 июля в 13:56

NASA: МКС избежала столкновения с обломком ступени «Протона»

Газета.Ruвчера в 19:58
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Из-за ливней на юго-западе Японии погибли 18 человек

Российская газета вчера в 20:37
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Общество

Протестующие в Балтиморе снесли памятник Колумбу

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В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
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Группа «Ленинград» выпустила первый в 2020 году клип

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Газета.Ru вчера в 14:56
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Футбол

Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Торино» в Серии А

RT на русском вчера в 13:21
Здоровье

Опасность новой волны коронавируса связали со вспышкой ОРВИ

По мнению специалиста, новая волна заражений ожидается в ноябре-декабре, и она может быть осложнена сезонной вспышкой ОРВИ.
Lenta.ru вчера в 21:27
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Здоровье

Минздрав перечислил регионы с наиболее высокой заболеваемостью раком

Самая высокая заболеваемость раком на территории России по итогам прошлого года была зафиксирована в Архангельской области.
Мойка78 03 июля в 21:59
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Шоу-бизнес

Шансы Андрея Норкина получить наследство покойной супруги оценил юрист

iReactor 03 июля в 12:13
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Шоу-бизнес

Саша Зверева показала новорожденного сына и раскрыла имя ребенка

Зверева назвала четвертого ребенка Севастьяном.
Passion.ru вчера в 13:13
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Здоровье

Врачи рассказали, что ждет женщин без секса

Некоторые считают, что отсутствие секса опасно для здоровья женщины. Акушер-гинеколог Евгения Пекарева уверена, что все как раз наоборот.
Народные новости вчера в 09:42
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Общество

ПФР заявил о невозможности вернуть выплаченные не тому родителю деньги

Родители ребенка до 16 лет имеют право на получение дополнительной выплаты в рамках поддержки в период пандемии коронавируса.
iReactor вчера в 04:01
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Футбол

Судья Федотов: арбитр назначил выдуманный пенальти для «Спартака» в матче с «Тамбовом»

Арбитр Игорь Федотов поделился своим мнением о решении главного судьи матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Тамбов» Владимира Москалёва поставить пенальти в ворота гостей.
RT на русском вчера в 13:18
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Политика

Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru вчера в 10:06
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Наука

Ядовитые железы обнаружили у южноамериканской амфибии

Зоологи из США обнаружили у безногих южноамериканских амфибий кольчатых червяг полноценно развитые ядовитые железы.
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Происшествия

Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела

Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM вчера в 15:28
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Транспорт

В Воронежской области открылся платный участок трассы «Дон»

Торжественное открытие нового платного участка федеральной трассы М-4 "Дон" в обход села Лосева и города Павловска состоялось в субботу в Воронежской области.
Интерфакс вчера в 08:51
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Политика

Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ

Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
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Гаджеты

За последние два года меньше всего подешевел iPhone XR

Специалисты подсчитали, что меньше всего за последние 2 года скинул в цене смартфон iPhone XR.
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Просителя убежища из России застрелили в Австрии

В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru вчера в 18:30
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Шоу-бизнес

Продюсер МакSим опубликовала первое фото певицы после тяжелого ДТП

Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова опубликовала первую фотографию артистки после тяжелого ДТП в 2019 году.
ФАН вчера в 10:19
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Калиниченко: Тедеско уже не знает, как слиться из «Спартака»

RT на русском вчера в 17:13
Здоровье

Минимальный за несколько недель прирост больных коронавирусом зафиксировали в Забайкалье

Наименьший за несколько последних недель прирост больных коронавирусом зафиксирован в Забайкальском крае 5 июля - в регионе выявлены 44 новых случая, сообщается на официальном портале региона.
Чита.Ру 00:57
Гаджеты

Смартфон OnePlus Nord полностью раскупили по предзаказам

Деловое.ТВ 03 июля в 09:23
Шоу-бизнес

Собчак объяснила отказ Ефремова признать вину в ДТП

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Московский Комсомолец 03 июля в 09:00
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Финансы

Россияне стали покупать больше валюты после смягчения карантина

На фоне отмены ряда ограничений, введенных ранее из-за коронавируса, россияне стали чаще покупать валюту.
URA.Ru 00:54
Футбол

«Локомотив» сыграл вничью с «Сочи» в 26-м туре РПЛ

В матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Локомотив» сыграл вничью с «Сочи».
RT на русском вчера в 15:36
Политика

Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США

Американский рэп-музыкант Канье Уэст заявил о своём намерении баллотироваться на пост президента США.
RT на русском вчера в 22:16
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Общество

Власти Уфы изымают многоквартирный дом – Жильцов выселят

Власти Уфы приняли решение изъять двухэтажный жилой дом в Ленинском районе.
UfaTime.ru вчера в 23:24
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Шоу-бизнес

Хазанов госпитализирован из-за проблем с сердцем

Ночью самочувствие актера театра и кино ухудшилось, и его доставили в больницу из-за проблем с сердцем.
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Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия 03 июля в 20:43
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