с чего всё началось

Внеплановая коррекция орбиты МКС, которая была выполнена в пятницу, 3 июля, осуществлялась для уклонения от возможного столкновения с обломком ступени российской ракеты "Протон". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя NASA.

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