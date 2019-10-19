Космос

URA.RuURA.RuNASA: астероид диаметром около километра приближается к Земле

По данным ученых NASA, космический объект максимально приблизится к планете 25 октября. Как сообщает Astronomy Now со ссылкой ссылкой на Центр исследования околоземных объектов NASA, астероид под названием 162082 (1998 HL1) ближе всего подойдет к Земле 25 октября в 20:21 по московскому времени.
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