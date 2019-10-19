Космос
URA.RuNASA: астероид диаметром около километра приближается к Земле
По данным ученых NASA, космический объект максимально приблизится к планете 25 октября. Как сообщает Astronomy Now со ссылкой ссылкой на Центр исследования околоземных объектов NASA, астероид под названием 162082 (1998 HL1) ближе всего подойдет к Земле 25 октября в 20:21 по московскому времени.
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Единоборства
Нурмагомедов в соцсетях вступил в перепалку с Макгрегором
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и экс-обладатель титула Конор Макгрегор вступили в перепалку посредством социальных сетей.
RT на русском 13:23
Религия
Русская церковь готовит стоп-лист, который может разорить Грецию
После заседания Архиерейского собора Элладской православной церкви 12 октября, где ряд епископов признали украинских раскольников, в православном мире стали рассуждать о жестком ответе Московского патриархата.
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В Красноярском крае спецназ взял штурмом дом криминального авторитета
В Красноярском крае бойцы СОБРа и сотрудники полиции задержали мужчину 1965 года рождения в ходе штурма его дома.
РИА Новости 11:24
Армия и оружие
Турция пригрозила курдам возобновить операцию в Сирии
Анкара готова продолжить операцию в Сирии «Источник мира», если курдские формирования «Силы народной самообороны» не выйдут из зоны безопасности, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Взгляд.ру 09:59
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Парламент Британии проголосовал за отсрочку Brexit
Члены Палаты общин британского парламента проголосовали за отсрочку Brexit, приняв соответствующую поправку.
Газета.Ru 10:06
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Фигуристка Радионова высказалась об итогах короткой программы Гран-при
Бронзовая призерка чемпионата мира 2015 года Елена Радионова прокомментировала итоги короткой программы этапа Гран-при Skate America, проходящего в настоящий момент в американском Лас-Вегасе.
Газета.Ru 09:13
Футбол
Андрей Аршавин: «Столько разговоров было, какой „Ростов“ хороший. А по факту „Ростов“ не приехал»
Экс-нападающий «Зенита» Андрей Аршавин удивился слабой игре «Ростова» в матче 13-го тура чемпионата России (1:6). — Столько разговоров было, какой «Ростов» хороший.
Спорт-Экспресс 14:04
Политика
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко.
РИА Новости 07:19
Происшествия
Россиянка носила дочь-маугли в авоське и продавала ее педофилам
По его данным, мать продавала девочку педофилам.
Lenta.ru 10:53
Происшествия
В Красноярском крае 21 октября объявлен днем траура
Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил понедельник, 21 октября, днем траура по погибшим в результате прорыва дамбы на золотом прииске в Курагинском районе.
Российская газета 08:10
Политика
Россия готова помочь Сербии в сохранении суверенитета, заявил Медведев
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.
РИА Новости 11:21
Армия и оружие
На Украине прапорщиков и мичманов заменили мастер-сержантами
В принятом парламентом документе указано, что отменяются звания «прапорщик», «мичман», «старшина» и «старший прапорщик».
РБК вчера в 06:45
Общество
Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом
Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.
РИА Новости вчера в 05:16
Общество
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
РИА Новости вчера в 18:14
Политика
Путин провел телефонные переговоры с Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила подготовку встречи нормандской четверки, стороны также затронули ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает кабмин ФРГ.
РИА Новости 12:08
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском вчера в 04:34
Энергетика
В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины
Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласен с утверждением главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена на импортный газ для Украины может стать ниже на 20%.
RT на русском вчера в 10:37
Экономика
Экономист раскрыл смысл продления «заморозки» пенсий россиян
Продление «заморозки» пенсионных накоплений россиян является ожидаемым событием и может считаться очередным признаком отхода России от стандартов социального государства.
URA.Ru вчера в 18:14
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Общество
Скончался вице-адмирал Моцак, руководивший подъемом «Курска»
Вице-адмирал Михаил Моцак возглавил спасательную операцию, когда 12 августа 2000 года затонула АПЛ "Курск".
Вести.Ru 11:15
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян родила дочку
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.
РИА Новости 09:34
Финансы
Банк России допустил более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако возможно ее более активное снижение, рассказала в интервью CNBC глава регулятора Эльвира Набиуллина.
РИА Новости вчера в 05:27
Общество
Суд лишил актрису Бочкарёву водительских прав
Судебный участок мирового судьи №105 признал актрису Наталью Бочкарёву виновной в отказе пройти медицинское освидетельствование и лишил её водительских прав, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 06:33
Происшествия
В Саратове неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова
В центре Саратова неизвестный устроил стрельбу из автомата Калашникова.
Газета.Ru 10:35