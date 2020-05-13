Общество

РБКРБКNASA договорилось с «Роскосмосом» о покупке места на «Союзе»

В «Роскосмосе» РБК подтвердили заключение контракта. «Сегодня был подписан контракт на доставку одного американского астронавта на МКС на российском пилотируемом корабле «Союз МС» осенью 2020 года», — сообщили в пресс-службе. Сумму контракта в госкорпорации отказались раскрыть.
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NASA договорилось с «Роскосмосом» о доставке американского астронавта на МКС на корабле «Союз»

Эхо Москвы20:07

«Роскосмос» и NASA договорились о доставке астронавта США на МКС

Известия17:53

«Роскосмос» заключил контракт на полет астронавта НАСА на МКС

РИА Новости16:03

Роскосмос подтвердил подписание контракта на доставку астронавта NASA на корабле «Союз»

ТАСС16:02

В NASA рассказали об «обмене» услугами с Роскосмосом

РЕН ТВ15:31

За доставку астронавта на МКС NASA заплатит «Роскосмосу» более 90 млн долларов

Говорит Москва16:50

NASA договорилось купить одно место на октябрьском полете «Союза» к МКС

Интерфакс13:17
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Демарш посла Украины в Турции Андрея Сибиги, который пригрозил Аланье бойкотом со стороны украинских туристов за исполнение песни "Катюша", вызвал неодобрительную реакцию у многих пользователей Twitter, оставивших комментарии к его публикации в соцсети.
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