В «Роскосмосе» РБК подтвердили заключение контракта. «Сегодня был подписан контракт на доставку одного американского астронавта на МКС на российском пилотируемом корабле «Союз МС» осенью 2020 года», — сообщили в пресс-службе. Сумму контракта в госкорпорации отказались раскрыть.

NASA договорилось с «Роскосмосом» о покупке места на «Союзе»

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Общество Вахтовики «Велесстроя» на митинге потребовали вывезти их из Сабетты Рабочим с отрицательным результатом на коронавирус не дают уехать домой В поселке Сабетта вахтовики компании "Велесстрой" (подрядчик ПАО "НОВАТЭК") устроили митинг, потребовав вывезти тех, у кого был отрицательный тест на коронавирус. 2