Космос

ИзвестияИзвестияNASA и Boeing сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и американская компания Boeing сообщили о нештатном выведении корабля Starliner на орбиту. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщил ведущий трансляции на сайте NASA.
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