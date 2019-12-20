Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и американская компания Boeing сообщили о нештатном выведении корабля Starliner на орбиту. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщил ведущий трансляции на сайте NASA.

NASA и Boeing сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту

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