Космос
ИзвестияNASA и Boeing сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и американская компания Boeing сообщили о нештатном выведении корабля Starliner на орбиту. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщил ведущий трансляции на сайте NASA.
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Компания Boeing запускает сегодня космическую капсулу: пилотируемый корабль отправят на МКС
Экология Регионоввчера в 02:23
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Эрдоган пообещал ответить США на меры против «Турецкого потока»
Турция зеркально ответит Соединённым Штатам в случае, если будут введены санкции против газопровода «Турецкий поток».
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Экономика
ВТБ решил продать долю в зерновом бизнесе
ВТБ до конца текущего года намерен продать долю в зерновом бизнесе.
Шоу-бизнес
Наташа Королева предстала в образе Мальвины
Известная певица Наташа Королева предстала перед поклонниками в неординарном образе Мальвины.
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Власти Зауралья инициировали кризис в энергетике области
В Курганской области с 1 января 2020 года не изменится тариф на электроэнергию для населения.
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Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
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Общество
Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах
Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.
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Курс евро опустился ниже 69 рублей
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Второй по величине каршеринг России объявил планы на IPO
Вторая по величине российская каршеринг-компания «Делимобиль» приняла решение провести первичное размещение акций (IPO) на бирже в Нью-Йорке, чтобы финансировать экспансию на территории России и за рубежом.
Экономика
Появятся ли в России торгцентры-призраки
Появятся ли в России торгцентры-призраки На рынке коммерческой недвижимости меняется эпоха.
Политика
«Газпром» продолжит переговоры с Украиной по газу в пятницу в Минске
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В МИД Украины прокомментировали слова Путина об исконно русских землях
Замглавы МИД Украины Василий Боднар во время часа вопросов к правительству в украинском парламенте прокомментировал слова российского президента Владимира Путина об исконно русских землях.
Политика
Путин заявил Лукашенко о невыполнении Союзного договора
Президент Российской Федерации Владимир Путин, заявил, что Москва и Минск за 20 лет с даты заключения договора о Союзном государстве не выполнили многие его положения.
Армия и оружие
Российские С-400 «Триумф» обошли американские F-16 над Анкарой
Общество
Rambler хочет запретить «Яндексу» и МТС использовать слово «Афиша»
Представитель «Яндекса» подтвердил «Ведомостям», что эта компания также получила претензию от Rambler из-за использования товарного знака «Афиша», и от других комментариев отказался.
Гаджеты
AMD Ryzen 5 3500X с января поступит в Россию по официальным каналам
Источник изображения: ChipHell Изначально Ryzen 5 3500 должен был стать моделью для OEM-сегмента, и предлагаться только в составе готовых компьютеров HP Inc. Сперва он появился в Китае, а потом в OEM-исполнении добрался и до России.
Происшествия
Ветеран КГБ назвал провалом действия ФСБ при стрельбе на Лубянке
Бывший сотрудник 9-го Управления КГБ СССР Дмитрий Целяков упрекнул бойцов ФСБ, не сумевших обеспечить должный уровень безопасности в центре Москвы, и назвал их действия провалом.
Спорт
WADA назвало страны, нарушавшие антидопинговые правила чаще России
Пиковый показатель пришелся на 2015 год – 1929 нарушений. Чаще всего антидопинговые правила нарушались в бодибилдинге – 266 случаев (22%).
Происшествия
ДОСААФ: обысков в тире в связи со стрельбой на Лубянке не проводится
ДОСААФ России активно сотрудничает со следственными органами в рамках расследования происшествия со стрельбой, которое произошло на Лубянке вечером 19 декабря.
Происшествия
Похищенного младенца нашли спустя 55 лет
В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
Культура
Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»
В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Политика
Елизавета II подтвердила выход Великобритании из ЕС
Политика
Путин назвал условия для контракта по газу с Украиной
Россия стремится заключить с Украиной новое соглашение по транзиту газа, но условия договора должны быть приемлемы для обеих сторон.
Армия и оружие
Армия Хафтара заявила об окружении сил ПНС в Триполи с суши
Кино
Умерла актриса, сыгравшая девушку Джеймса Бонда
В 1965 году актриса исполнила роль девушки Джеймса Бонда в картине "Шаровая молния".
Армия и оружие