NASA не хочет допускать ситуации, при которой астронавтов США не будет на Международной космической станции (МКС).

с чего всё началось

Глава NASA Джим Бранденстайн заявил, что американское космическое агентство не желает допустить ситуации, когда астронавтов США не будет на МКС.

NASA хочет не допустить отсутствия астронавтов США на МКС

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