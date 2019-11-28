Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) собирается приобрести два места на российском корабле "Союз" для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

NASA намерено приобрести два места на «Союзе»

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