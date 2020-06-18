Космос
Российская газетаНа МКС обнаружили источник токсичного бензола
Проблема возникла из-за очистителя воздуха в модуле Unity (американский сегмент МКС). Там будут установлены угольные фильтры, сообщает РИА Новости со ссылкой на американское управление. Напомним, месяц назад Роскосмос проинформировал, что концентрация бензола в атмосфере МКС увеличилась.
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По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
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