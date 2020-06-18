Проблема возникла из-за очистителя воздуха в модуле Unity (американский сегмент МКС). Там будут установлены угольные фильтры, сообщает РИА Новости со ссылкой на американское управление. Напомним, месяц назад Роскосмос проинформировал, что концентрация бензола в атмосфере МКС увеличилась.

Технологии Дуров раскритиковал Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал компании Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции для мобильных телефонов.

Общество Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации. 1K

Общество В Гидрометцентре предупредили о холодных аномалиях в России Температура на европейской части России снизится на 10 °С к выходным, а на Урале и в некоторых регионах Сибири будут наблюдаться холодные аномалии. 24

Общество Новогодние каникулы в 2021 году хотят сократить Глава экономического совета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году, чтобы компенсировать нерабочие дни во время пандемии коронавируса. 5,4K

Общество Въезд на Кубань с 21 июня станет проще Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня. 722

Общество Генпрокуратура выявила самые коррупционные регионы России Генеральная прокуратура России определила самые коррупционные регионы страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на текст доклада главы ведомства Игоря Краснова. 147

Армия и оружие Истребители ВВС США сопроводили Ту-95МС над Тихим океаном Как сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ, российские бомбардировщики совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана. 23

Общество Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса». 80

Общество Семь человек с коронавирусом скончались в Иркутской области за сутки В тяжелой форме болезнь протекает у 32 человек. За сутки от коронавируса умерло 4 человека, а всего летальных случаев 24.

Здоровье За сутки в Прикамье выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом В Пермском крае выявлено 50 новых случаев заражения COVID-19: 28 человек проходят лечение в больницах, 22 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей. 134

Происшествия Пилоту вертолета, в котором разбился Коби Брайант, мог помешать туман Пилот потерпевшего крушение вертолета, на котором находился баскетболист Коби Брайант, Ара Зобаян, по всей вероятности, мог быть дезориентирован из-за тумана.

Армия и оружие Пентагон создал стратегию обороны от России и Китая в космосе Соединенные Штаты хотят помешать Китаю и России захватить контроль над космосом и будут обращаться за помощью к союзникам – об этом говорится в новой "Оборонно-космической стратегии", обнародованной Пентагоном в среду, 17 июня. 4