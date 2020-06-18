Космос
NewInformNASA обнаружило возможный источник токсичного бензола на МКС
Источником повышенного уровня бензола в воздухе на Международной космической станции (МКС) мог стать очиститель воздуха в одном из американских модулей, сообщает NASA. Для того, чтобы снизить уровень бензола в атмосфере планируется установить угольные фильтры в модуле Unity.
Читать в источнике
Оценить34
с чего всё началось
В повышенной концентрации бензола на борту Международной космической станции (МКС) может быть виноват очиститель воздуха в одном из американских модулей, сообщается на сайте NASA.РБКвчера в 21:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 04:36, Ашберн
Общество
В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико
Бывший председатель правления организации Бабарико, баллотирующийся в президенты республики, процессуального статуса в деле не имеет.
Известия 04:17
Общество
В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков
Почти 500 медицинских работников в России умерли из-за коронавирусной инфекции, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
RT на русском 04:25
Общество
Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым опроверг согласие на компенсацию
Газета.Ru вчера в 09:18
Политика
МИД Китая ответил на решение США о санкциях из-за уйгуров
Накануне, 17 июня, президент США Дональд Трамп подписал закон, который позволяет вводить санкции в отношении китайских должностных лиц или организаций, которые, как считают в Вашингтоне, нарушают права уйгуров или других групп мусульман.
РБК 00:39
Общество
Генпрокуратура выявила наиболее коррумпированные регионы России
В прошлом году в России зарегистрировано 21 коррупционное преступление на 100 тыс. населения страны (в 2018 году - 20,8).
ТАСС 03:46
Общество
Хоккеист Дацюк пришел на службу в захваченный храм на Урале
Известия вчера в 09:05
Общество
В ВОЗ рассказали о масштабном тестировании на COVID-19 в России
«Россия масштабно расширила базу тестирования по COVID-19, так что действительно есть хорошее понимание статистики инфицированных и из-за этого есть более реальная картина числа смертей и показателя смертности от COVID», — приводит слова Вуйнович РИА Новости.
RT на русском 04:10
Общество
Назарбаев заразился коронавирусом
Нур-Султан, 18 июня 2020, 10:37 — REGNUM Тест на коронавирус первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева показал положительный результат, сообщили 18 июня в пресс-службе бывшего главы государства.
REGNUM 03:37
Политика
Путин готовит обращение к нации по поправкам к Конституции
Москва, 18 июня 2020, 10:05 — REGNUM Президент России Владимир Путин планирует обратиться к гражданам страны в преддверии 1 июля — основного дня голосования по поправкам к Конституции.
REGNUM 03:05
Общество
Школьники узнают результаты ЕГЭ не позднее 15 августа
Все результаты ЕГЭ будут опубликованы не позднее 15 августа, передает РИА "Новости" слова врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева.
Газета.Ru 04:11
Происшествия
В Саранске в столкновении двух машин погибли шесть человек
В Саранске в ночь на 18 июня лоб в лоб столкнулись две Lada Granta и загорелись. Погибли шесть человек, сообщили в МВД Мордовии.
Интерфакс 02:56
Экономика
В правительстве опровергли обсуждение повышения НДФЛ для богатых
Позже "Известия" сообщили со ссылкой уже не свои источники, что в правительстве обсуждают повышение ставки НДФЛ до 15% для россиян с годовым доходом свыше 3 млн рублей.
Российская газета 03:13
Наука
Дексаметазон помогает пациентам с тяжелой формой COVID-19
У большинства людей с COVID-19 нет вообще никаких признаков заболевания или есть легкие симптомы, такие как сухой кашель, небольшая температура или потеря вкуса и запаха.
Машины и Механизмы 01:03
Общество
В России предложили ввести новое пособие для родителей-одиночек
Матери и отцы, которые воспитывают детей в одиночку, должны получать дополнительное пособие из бюджета из-за непростой финансовой ситуации в семьях во время эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 00:25
Интернет
Дуров раскритиковал налог в 30% с продажи товаров Apple и Google
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал компании Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровых товаров на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 03:47
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за скандальный ролик про ВДВ
Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала высмеял новый ролик Филиппа Киркорова, который посвящен ВДВ Напомним, что совсем недавно в сетях появился ролик для проекта канала СТС «В маске шоу».
КМВ Новости 03:59
Здоровье
Ещё 231 человек заразился коронавирусом в Свердловской области
За минувшие сутки в Свердловской области выявили ещё 231 случай коронавируса.
Уральский меридиан 03:39
Общество
Россияне подвели итоги работы на удаленке
Российские работодатели и работники подвели итоги работы в удаленном режиме во время самоизоляции.
Lenta.ru 01:38
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
Происшествия
Известный российский философ покончил с собой
Известный российский философ, исследователь теории диалектики и социальной философии Лев Науменко покончил с собой на 87-м году жизни из-за старости.
Lenta.ru 04:10
Общество
Операторы выступили против сетей 5G только на российском оборудовании
Рабочая группа АНО «Цифровая экономика», в которой представлены операторы связи, не согласовала предложение Минкомсвязи о строительстве сетей 5G исключительно на российском оборудовании и к 2024 г. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания группы, которое прошло 10 июня, и его участников.
Ведомости вчера в 21:06
Общество
В Югре умерла врач, которая не выходила из больницы полтора месяца
В Югре умерла врач, которая полтора месяца лечила больных коронавирусом.
Православие и Мир 03:57
Кино
Зоя Бербер рассказала о съемках откровенной сцены в «Анне Николаевне»
Газета.Ru вчера в 07:00
Общество
Комитет Совфеда не поддержал сокращение новогодних праздников
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству не поддерживает предложение о сокращении новогодних каникул в 2021 году в качестве компенсации дополнительных нерабочих дней, объявленных в 2020 году из-за коронавируса.
РБК 03:22
Шоу-бизнес
Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out
Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor 02:14
Общество
Суд удовлетворил иск сахалинского губернатора об отставке мэра Охи
Губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко удалось добиться через суд отставки главы Охинского района Сергея Гусева.
Коммерсантъ 01:34
Происшествия
Начальника ВЮИ Сергея Бабурина подозревают в поборах с курсантов
Еще одно громкое уголовное дело во Владимирском юридическом институте ФСИН России: начальника учебного заведения, генерал-майора внутренней службы Сергея Бабурина подозревают в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ).
ПроВладимир 03:56
Здоровье
На Кубани подтверждено 69 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 18 июня 2020, 10:52 — REGNUM 69 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 18 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:52
Культура
«Славянский базар в Витебске» пройдет с 16 по 20 июля
Российская газета вчера в 10:30
Происшествия
В Иркутске арестовали чиновника мэрии за взятку
Начальник департамента комитета городского обустройства городской администрации Иркутска, обвиняемый в получении взятки, арестован в Иркутске, сообщает СУСК по региону.
РИА Новости 03:55