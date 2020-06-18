с чего всё началось

Источником повышенного уровня бензола в воздухе на Международной космической станции (МКС) мог стать очиститель воздуха в одном из американских модулей, сообщает NASA. Для того, чтобы снизить уровень бензола в атмосфере планируется установить угольные фильтры в модуле Unity.

Общество В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков Почти 500 медицинских работников в России умерли из-за коронавирусной инфекции, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

Политика МИД Китая ответил на решение США о санкциях из-за уйгуров Накануне, 17 июня, президент США Дональд Трамп подписал закон, который позволяет вводить санкции в отношении китайских должностных лиц или организаций, которые, как считают в Вашингтоне, нарушают права уйгуров или других групп мусульман. 68

Общество Генпрокуратура выявила наиболее коррумпированные регионы России В прошлом году в России зарегистрировано 21 коррупционное преступление на 100 тыс. населения страны (в 2018 году - 20,8). 1,6K

Общество В ВОЗ рассказали о масштабном тестировании на COVID-19 в России «Россия масштабно расширила базу тестирования по COVID-19, так что действительно есть хорошее понимание статистики инфицированных и из-за этого есть более реальная картина числа смертей и показателя смертности от COVID», — приводит слова Вуйнович РИА Новости. 2

Общество Назарбаев заразился коронавирусом Нур-Султан, 18 июня 2020, 10:37 — REGNUM Тест на коронавирус первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева показал положительный результат, сообщили 18 июня в пресс-службе бывшего главы государства. 436

Политика Путин готовит обращение к нации по поправкам к Конституции Москва, 18 июня 2020, 10:05 — REGNUM Президент России Владимир Путин планирует обратиться к гражданам страны в преддверии 1 июля — основного дня голосования по поправкам к Конституции. 2,9K

Общество Школьники узнают результаты ЕГЭ не позднее 15 августа Все результаты ЕГЭ будут опубликованы не позднее 15 августа, передает РИА "Новости" слова врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева.

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Экономика В правительстве опровергли обсуждение повышения НДФЛ для богатых Позже "Известия" сообщили со ссылкой уже не свои источники, что в правительстве обсуждают повышение ставки НДФЛ до 15% для россиян с годовым доходом свыше 3 млн рублей. 3,9K

Наука Дексаметазон помогает пациентам с тяжелой формой COVID-19 У большинства людей с COVID-19 нет вообще никаких признаков заболевания или есть легкие симптомы, такие как сухой кашель, небольшая температура или потеря вкуса и запаха.

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Общество Россияне подвели итоги работы на удаленке Российские работодатели и работники подвели итоги работы в удаленном режиме во время самоизоляции. 7

Происшествия Известный российский философ покончил с собой Известный российский философ, исследователь теории диалектики и социальной философии Лев Науменко покончил с собой на 87-м году жизни из-за старости.

Общество Операторы выступили против сетей 5G только на российском оборудовании Рабочая группа АНО «Цифровая экономика», в которой представлены операторы связи, не согласовала предложение Минкомсвязи о строительстве сетей 5G исключительно на российском оборудовании и к 2024 г. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания группы, которое прошло 10 июня, и его участников. 2

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Шоу-бизнес Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды. 8

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Здоровье На Кубани подтверждено 69 новых случаев заражения коронавирусом Краснодар, 18 июня 2020, 10:52 — REGNUM 69 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 18 июня в региональном оперативном штабе. 1,7K