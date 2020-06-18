Космос

NewInformNewInformNASA обнаружило возможный источник токсичного бензола на МКС

Источником повышенного уровня бензола в воздухе на Международной космической станции (МКС) мог стать очиститель воздуха в одном из американских модулей, сообщает NASA. Для того, чтобы снизить уровень бензола в атмосфере планируется установить угольные фильтры в модуле Unity.
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с чего всё началось
В повышенной концентрации бензола на борту Международной космической станции (МКС) может быть виноват очиститель воздуха в одном из американских модулей, сообщается
 на сайте NASA.
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