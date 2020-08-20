Общество
РИА НовостиNASA оценило угрозу экипажу из-за утечки воздуха на МКС
Выросший уровень утечки воздуха на МКС пока не угрожает экипажу, находится в допустимых рамках, сообщили в NASA. Специалисты разрабатывают план определения источника утечки, его изоляции и возможного ремонта, добавили в космическом агентстве.
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с чего всё началось
Небольшую утечку воздуха обнаружили на Международной космической станции, сообщил РИА Новости информированный источник. "Для поиска ее источника в ближайшее время планируется изолировать модули американского сегмента станции, закрыв люки между ними", — сказал собеседник агентства.РИА Новостивчера в 11:20
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Общество
Немецкий фонд отправил самолет для госпитализации Навального в ФРГ
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В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за создания совета оппозиции
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Церемония прощания с певицей Валентиной Легкоступовой завершилась в Москве, передает РИА Новости.
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Авто
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Объём инвестиций в новый завод достигает 30 млн долларов.
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Ранее Собянин заявил, что в Москве в ближайшие месяцы будут сохранены меры безопасности из-за коронавируса, в том числе масочный режим.
RT на русском вчера в 14:27
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Матч «Севилья» - «Интер» начнется в 22:00 по московскому времени и пройдет без зрителей на трибунах.
ODDS.ru вчера в 02:41
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Игромания.ру вчера в 11:11
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Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» обыграли «Вашингтон Кэпиталз» (4:0) в пятом матче серии плей-офф НХЛ.
Советский спорт вчера в 23:19
Баскетбол
«Лейкерс» обыграл «Портленд» в матче плей-офф НБА
Счет в серии - 1:1. Ранее "Милуоки" обыграл "Орландо" в матче плей-офф НБА.
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Жена экс-солиста «Ласкового мая» рассказала о состоянии музыканта
Супруга экс-солиста «Ласкового мая» Александра Прико Елена сообщила, что музыкант находится в больнице в тяжелом состоянии.
Известия вчера в 22:34
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком под Тамбовом
В результате удара большегруз загорелся. Погибли четыре человека, среди них один ребенок.
Российская газета вчера в 11:52
Политика
ФСБ пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса
В Москве предотвратили похищение одного из лидеров народного ополчения Донбасса, которого планировали переправить на Украину.
Вести.Ru вчера в 03:18
Политика
Помощник Трампа выразил озабоченность из-за госпитализации Навального
США озабочены ситуацией с госпитализацией политика Алексея Навального, сообщил помощник президента США Роберт О'Брайен.
Коммерсантъ вчера в 20:36
Транспорт
Зейский мост в Благовещенске перекроют в ночь на 21 августа
В Благовещенске (Амурская область) в ночь с 20 на 21 августа полностью перекроют движение транспорта по мосту через реку Зея.
Dorinfo.ru 18 августа в 03:14
Здоровье
Онищенко перечислил возможные причины госпитализации Навального
Ранее пресс-секретарь блогера Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что во время возвращения в Москву из Томска ее руководителю стало плохо, после чего самолет был экстренно посажен в омском аэропорту.
Экономика сегодня вчера в 10:31
Общество
Названы остающиеся в «красной зоне» по COVID-19 регионы
В "красной зоне" по распространению новой коронавирусной инфекции остаются 12 российских регионов, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Газета.Ru вчера в 21:35
Общество
Росавиация открыла для международных полетов еще три города
Еще из трех российских городов отечественные и зарубежные авиакомпании сногут осуществлять международные перелеты, сообщили в Росавиации 20 августа.
Известия вчера в 19:14
Шоу-бизнес
Машков уволил Розу Хайруллину из театра Олега Табакова
Kleo.ru 19 августа в 11:39
Происшествия
Лечение Навального взяли на контроль в Минздраве России
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Вильфанд предупредил об аномальном тепле в ряде регионов России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об аномальном тепле в ряде областей на севере европейской части страны, а также в Калининградской области.
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Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова опубликовала фотографию в полупрозрачном топе
Лиза Арзамасова предстала перед подписчиками своего Instagram-аккаунта в полупрозрачном топе и с закрытыми глазами.
Территория новостей 00:53
Армия и оружие
Министр обороны Белоруссии допустил стрельбу по протестующим
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин допустил применение военными оружия против протестующих.
Lenta.ru вчера в 19:57
Политика
Байден согласился баллотироваться в президенты США от демпартии
Бывший вице-президент США Джо Байден официально согласился стать кандидатом в президенты страны от Демократической партии, передает Bloomberg.
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Метаанализ подтвердил эффективность меда в борьбе с кашлем
Ученые из Оксфордского университета выяснили, мед с горячем чаем лечит от простуды и кашля не хуже антибиотиков.
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Экс-супруг Анфисы Чеховой впервые показал новую любовь
Экс-супруг известной российской телеведущей Анфисы Чеховой Гурам Баблишвили впервые показал публике свою новую избранницу.
Территория новостей вчера в 10:01
Политика
Кравчук: Россия поставила ультиматум Украине
В ходе последнего заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Россия поставила Украине ультиматум.
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