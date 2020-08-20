Общество

РИА НовостиРИА НовостиNASA оценило угрозу экипажу из-за утечки воздуха на МКС

Выросший уровень утечки воздуха на МКС пока не угрожает экипажу, находится в допустимых рамках, сообщили в NASA. Специалисты разрабатывают план определения источника утечки, его изоляции и возможного ремонта, добавили в космическом агентстве.
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с чего всё началось

На МКС произошла утечка воздуха

Небольшую утечку воздуха обнаружили на Международной космической станции, сообщил РИА Новости информированный источник. "Для поиска ее источника в ближайшее время планируется изолировать модули американского сегмента станции, закрыв люки между ними", — сказал собеседник агентства.
РИА Новостивчера в 11:20

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NASA посчитало утечку воздуха на МКС неопасной

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RT на русскомвчера в 12:49

NASA оценило угрозу экипажу из-за утечки воздуха на МКС

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НАСА оценило угрозу утечки воздуха на МКС

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ТАССвчера в 12:37
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На МКС произошла утечка воздуха

КП - Беларусьвчера в 13:07
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Автоматически обработаны 7384 источника, обновлено в 01:36, Ашберн
Общество

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Ранее Собянин заявил, что в Москве в ближайшие месяцы будут сохранены меры безопасности из-за коронавируса, в том числе масочный режим.
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В результате удара большегруз загорелся. Погибли четыре человека, среди них один ребенок.
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Газета.Ru вчера в 21:35
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Росавиация открыла для международных полетов еще три города

Еще из трех российских городов отечественные и зарубежные авиакомпании сногут осуществлять международные перелеты, сообщили в Росавиации 20 августа.
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Кравчук: Россия поставила ультиматум Украине

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