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РБК
РБК

NASA оценило угрозу из-за утечки воздуха на МКС

«Утечка пока остается в пределах допустимых параметров сегмента и не представляет непосредственной угрозы для экипажа или космической станции», — говорится в сообщении. На время работ по определению источника утечки и его устранению космонавты перейдут в российский модуль «Звезда», указали в NASA.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

На МКС произошла утечка воздуха

Небольшую утечку воздуха обнаружили на Международной космической станции, сообщил РИА Новости информированный источник. "Для поиска ее источника в ближайшее время планируется изолировать модули американского сегмента станции, закрыв люки между ними", — сказал собеседник агентства.
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Телеканал 360°вчера в 12:39
ТАСС

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