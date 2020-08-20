Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
REGNUM
REGNUM

В NASA заявили, что утечка воздуха на МКС не угрожает экипажу станции

Вашингтон, 20 августа 2020, 21:07 — REGNUM Растущий уровень утечки воздуха на МКС не угрожает экипажу орбитальной станции, но требуется найти место утечки и установить возможность ремонта, сообщает 20 августа американское аэрокосмическое агентство NASA.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

На МКС произошла утечка воздуха

Небольшую утечку воздуха обнаружили на Международной космической станции, сообщил РИА Новости информированный источник. "Для поиска ее источника в ближайшее время планируется изолировать модули американского сегмента станции, закрыв люки между ними", — сказал собеседник агентства.
РИА Новостивчера в 11:20
Подробнее о событии
Эхо Москвы

На МКС зафиксировано падение давления вследствие утечки воздуха

Эхо Москвы23:07
Lenta.ru

НАСА оценило угрозу утечки воздуха на МКС

Lenta.ruвчера в 16:48
РИА Новости

NASA оценило угрозу экипажу из-за утечки воздуха на МКС

РИА Новостивчера в 15:08
РБК

NASA оценило угрозу из-за утечки воздуха на МКС

РБКвчера в 13:13
RT на русском

NASA прокомментировало утечку воздуха на МКС

RT на русскомвчера в 12:49
Телеканал 360°

Космонавт объяснил, как места утечки воздуха ищут на МКС

Телеканал 360°вчера в 12:39
ТАСС

NASA: возросший уровень утечки воздуха на МКС пока не опасен для экипажа и станции

ТАССвчера в 12:37
КП - Беларусь

На МКС произошла утечка воздуха

КП - Беларусьвчера в 13:07

Ветеран ВМС США предупредил о последствиях борьбы с подлодками России

Размышления США и стран НАТО о методах эффективной борьбы с российским флотом в случае военного конфликта чреваты применением атомного оружия, приводит слова ветерана ВМС США Брэдфорда Дисмьюкса Naval College Review.
Известия23:01
1

Sony представила первый рекламный ролик PlayStation 5

PlayStation 5 поступит в продажу в конце 2020 года – как и Xbox Series X. Консоль будет поддерживать трассировку лучей, обратную совместимость с некоторыми играми с PS4, а многие кроссген-проекты получат улучшенные версии для консоли нового поколения.
Городской портал Новый Нижнийвчера в 11:40
2

Моржаретто предупредил о росте цен на автомобили в России

Автоэксперт Игорь Моржаретто при общении с журналистами "Национальной службы новостей" сообщил, что текущим летом наблюдается нетипичное повышение спроса на новые машины, которое вскоре приведет к росту цен на автомобили в РФ.
Новые автомобили22:25
191

Первый фильм о Гарри Поттере заработал в прокате $1 млрд через 19 лет

Первая часть популярной франшизы авторства Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" смогла преодолеть отметку в $1 млрд по сборам в кинотеатрах спустя восемнадцать лет и девять месяцев после своей премьеры благодаря пандемии коронавируса.
Газета.Ru19 августа в 09:56
23

Будет обновлен порядок оказания «взрослой» онкологической медпомощи

Приведены правила организации деятельности, рекомендуемые штатные нормативы и стандарт оснащения первичного онкокабинета, центра амбулаторной онкопомощи, а также структурных подразделений онкодиспансера и медорганизаций, оказывающих медицинскую помощь раковым больным.
Гарантвчера в 10:54
175