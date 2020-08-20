В NASA заявили, что утечка воздуха на МКС не угрожает экипажу станции
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Вашингтон, 20 августа 2020, 21:07 — REGNUM Растущий уровень утечки воздуха на МКС не угрожает экипажу орбитальной станции, но требуется найти место утечки и установить возможность ремонта, сообщает 20 августа американское аэрокосмическое агентство NASA.В источнике
С чего всё началось
На МКС произошла утечка воздуха
Небольшую утечку воздуха обнаружили на Международной космической станции, сообщил РИА Новости информированный источник. "Для поиска ее источника в ближайшее время планируется изолировать модули американского сегмента станции, закрыв люки между ними", — сказал собеседник агентства.
РИА Новостивчера в 11:20
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