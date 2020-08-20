NASA оценило угрозу из-за утечки воздуха на МКС
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«Утечка пока остается в пределах допустимых параметров сегмента и не представляет непосредственной угрозы для экипажа или космической станции», — говорится в сообщении. На время работ по определению источника утечки и его устранению космонавты перейдут в российский модуль «Звезда», указали в NASA.В источнике
С чего всё началось
На МКС произошла утечка воздуха
Небольшую утечку воздуха обнаружили на Международной космической станции, сообщил РИА Новости информированный источник. "Для поиска ее источника в ближайшее время планируется изолировать модули американского сегмента станции, закрыв люки между ними", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости11:20
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