Политика

ИзвестияИзвестияNASA опровергло сообщение о нежелании включать РФ в соглашение по Луне

NASA опровергло сообщение о том, что США не хотят включать Россию в соглашение по освоению Луны. Об этом в пятницу, 15 мая, рассказал исполняющий обязанности заместителя директора ведомства по международным связям Майкл Голд.
Читать в источнике
Комментировать34

Подробнее о событии

В NASA выразили надежду на участие России в соглашении по Луне

РБКвчера в 21:52

NASA назвало некорректными сообщения о нежелании США включать РФ в соглашение по Луне

ТАССвчера в 18:51

В НАСА разочарованы реакцией России на новости о проекте договора по Луне

РИА Новостивчера в 19:50

В NASA опровергли отсутствие России в списке участников соглашения по Луне

News.ruвчера в 18:53

В НАСА отреагировали на негативный отзыв России по лунной программе США

ИА Красная Веснавчера в 20:59

В NASA рассказали о принципах, на которых будет базироваться освоение Луны

Москва 24вчера в 13:37

NASA представило принципы международного соглашения об освоении Луны

Говорит Москвавчера в 11:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 01:23, Ашберн
Кино

Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом»

Итальянский режиссер Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом».
Коммерсантъ 14 мая в 23:40
16
Общество

Учебный год в России начнется по новым правилам

Из-за пандемии коронавируса в российских школах введут новые правила. Одно из них — запрет на общие перемены и прогулки.
Оka.fm 14 мая в 06:00
2,7K
Общество

МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы

«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 21:23
200
Общество

Италия может открыть свои границы с 3 июня

В марте Италия стала первой европейской страной, которая ввела общенациональный карантин.
Эхо Москвы вчера в 23:31
2
Общество

Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:39
64
Шоу-бизнес

Беременная Кэти Перри полностью обнажилась в новом клипе

Певица и актриса Кэти Перри представила клип на трек «Daisies» («Маргаритки»), который войдет в ее новый альбом.
Культуромания вчера в 10:38
3
Фигурное катание

Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru 14 мая в 16:24
2
Футбол

Тарасов: Футболисты не воруют деньги, нам создали такие условия

Может мне так повезло или, наоборот, не повезло. Я встану на защиту футболистов. Мы не воруем эти деньги, нам создали такие условия.
Pravda.Ru вчера в 03:27
Единоборства

Гэтжи после победы над Хабибом хочет драться с Макгрегором

ProstoProSport вчера в 23:22
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
1,9K
Общество

Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о смягчении карантина

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о поэтапном смягчении карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 02:16
121
Здоровье

Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака

Академик РАН, заслуженный врач РФ, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн ответил в Instagram на вопросы пациентов.
Российская газета вчера в 22:10
5
Политика

Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском вчера в 15:26
303
Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
293
Космос

Российские ученые нашли, где в космосе рождаются нейтрино

Российские ученые из ФИАНа, МФТИ и ИЯИ РАН сравнили данные, полученные на нейтринном телескопе IceCube в Антарктиде, с радиоастрономическими наблюдениями квазаров — активных ядер далеких галактик, и нашли связь между рождением космических нейтрино и вспышками квазаров.
РИА Новости 13 мая в 11:03
8
Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM вчера в 19:59
1,7K
Общество

Мясников ответил на слухи о заниженной смертности от коронавируса в РФ

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял слухи о заниженной смертности от нового типа коронавируса COVID-19 в России.
Газета.Ru вчера в 23:13
92
Гаджеты

Еще 12 смартфонов Huawei и Honor обновились до EMUI 10.1

Еще 12 смартфонов, выпускаемых под китайскими брендами Huawei и Honor, получили обновление оболочки EMUI до 10.1.
Актуальные Новости вчера в 12:48
Общество

На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»

РИА Новости вчера в 08:47
748
Экономика

Белый дом завершает работу над новым пакетом помощи

Белый дом завершает работу над новым пакетом помощи Третий пакет мер «антивирусной» поддержки граждан и бизнеса практически готов — правительство одобрило почти все нужные для его запуска документы.
Коммерсантъ вчера в 17:11
2
Кино

Финальные эпизоды сериала «Сверхъестественное» выйдут осенью

Газета.Ru вчера в 10:47
11
Музыка

Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате

Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
Peterburg2.ru вчера в 16:01
10
Шоу-бизнес

Астролог Василиса Володина назвала причину развода Эмина Агаларова

Астролог (@vasilisa.volodina) 14 Май 2020 в 9:30 PDT Известный астролог Василиса Володина уверена, что развод звездной пары был предопределен заранее.
Городовой вчера в 03:57
3
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о возвращении российских военных из Сербии

Три рейса с российскими военными специалистами, помогавшими в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Сербии, планируется в субботу, 16 мая.
RT на русском 01:13
Происшествия

В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
1,5K
Гаджеты

Samsung представила Galaxy A21s с аккумулятором на 5000 мАч

Samsung анонсировала новый смартфон Samsung Galaxy A21s.
MobiDevices вчера в 08:13
3
Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
720
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце подала на развод с Павлом Прилучным

Накануне, в пятницу 15 мая, Агата Муцениеце подала документы о расторжении брака с Павлом Прилучным.
RuNews24.ru вчера в 23:57
1
Здоровье

Онищенко рассказал о последствиях неправильной вакцинации от КОВИД

Бывший главный санитарный врач добавил, что пока не видит необходимости в тотальной вакцинации населения.
Невские Новости 14 мая в 21:56
44
Общество

Безос может стать первым триллионером в мире

Основатель Amazon Джефф Безос может стать первым долларовым триллионером в мире.
Gazeta.SPb вчера в 06:05
287
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Луна
Спутник Земли
Единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет их нет. Второй по яркости объект на земном небосводе после Солнца и пятый по величине естественный спутник планеты Солнечной системы. Среднее расстояние между центрами Земли и Луны - 384467 км.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное