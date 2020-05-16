NASA опровергло сообщение о том, что США не хотят включать Россию в соглашение по освоению Луны. Об этом в пятницу, 15 мая, рассказал исполняющий обязанности заместителя директора ведомства по международным связям Майкл Голд.

NASA опровергло сообщение о нежелании включать РФ в соглашение по Луне

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Футбол Тарасов: Футболисты не воруют деньги, нам создали такие условия Может мне так повезло или, наоборот, не повезло. Я встану на защиту футболистов. Мы не воруем эти деньги, нам создали такие условия.

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Происшествия В США разбился истребитель пятого поколения F-22 Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today. 293

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Шоу-бизнес Астролог Василиса Володина назвала причину развода Эмина Агаларова Астролог (@vasilisa.volodina) 14 Май 2020 в 9:30 PDT Известный астролог Василиса Володина уверена, что развод звездной пары был предопределен заранее. 3

Армия и оружие В Минобороны рассказали о возвращении российских военных из Сербии Три рейса с российскими военными специалистами, помогавшими в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Сербии, планируется в субботу, 16 мая.