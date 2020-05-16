NASA опровергло сообщение о том, что США не хотят включать Россию в соглашение по освоению Луны. Об этом в пятницу, 15 мая, рассказал исполняющий обязанности заместителя директора ведомства по международным связям Майкл Голд.

NASA опровергло сообщение о нежелании включать РФ в соглашение по Луне

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