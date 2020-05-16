Политика
ИзвестияNASA опровергло сообщение о нежелании включать РФ в соглашение по Луне
NASA опровергло сообщение о том, что США не хотят включать Россию в соглашение по освоению Луны. Об этом в пятницу, 15 мая, рассказал исполняющий обязанности заместителя директора ведомства по международным связям Майкл Голд.
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Общество
В двадцатку богатейших жителей Великобритании вошли трое россиян
Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на одну строчку в списке богатейших жителей Великобритании, который был составлен газетой Sunday Times.
РБК 01:23
Общество
В России за сутки выявили 9709 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 9709 новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
РИА Новости 03:53
Армия и оружие
В Германии обвинили НАТО в провокациях у границ России
Войска НАТО продолжают проводить учения у границ России несмотря на пандемию коронавируса, тем самым провоцируя Москву на ответные действия.
Lenta.ru 02:13
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Фигурное катание
Ягудин высказался о конфликте Тарасовой и Родниной
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о конфликте заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой и трехкратной победительницы Игр Ирины Родниной.
Газета.Ru 02:37
Происшествия
Власти Петербурга заявили о плановой поставке немецких аппаратов ИВЛ
Поставка аппаратов ИВЛ из Германии в петербургскую больницу Святого Георгия, где 12 мая загорелся отечественный прибор и погибли пять пациентов, носила плановый характер.
РБК вчера в 21:21
Общество
Глава Роспотребнадзора оценила возможность курортного сезона в России
Пока можно только надеяться, что сезон отдыха в России в 2020 году будет возможен, необходимо посмотреть на ситуацию с коронавирусом в ближайшие две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу "Россия 1", часть которого опубликована в аккаунте журналиста Павла Зарубина в Instagram.
РИА Новости 02:54
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала, как Пугачева ревновала ее к Николаеву
Наташа Королева приехала в Москву никому неизвестной девушкой. На тот момент Николаев гремел на всю страну.
Экспресс газета 02:56
Биатлон
Драчев разослал в регионы письма с критикой правления СБР
Руководитель Союза биатлонистов России Владимир Драчев отправил во все региональные федерации письма, где подверг критике решения, принятые на последних заседаниях правления СБР.
ProstoProSport 15 мая в 12:59
Политика
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 15 мая в 07:40
Музыка
Лозу восхитило обращение украинских участников отмененного Евровидения
Российский музыкант Юрий Лоза восхитился обращением представителей Украины на музыкальном шоу "Европа зажигает свет", на котором выступили участники Евровидения—2020, отмененного из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 00:23
Общество
Анонсирован частичный выход Подмосковья из режима ограничений
Анонсируя постепенное снятие ограничений, губернатор добавил, что открывать все сразу власти региона не имеют права.
Lenta.ru 03:13
Общество
Большинство российских вузов сохранили защиту дипломов и госэкзамен
«77% вузов сохранили и государственные экзамены, и защиту выпускных квалификационных работ, но 23% пошли по другому пути: они оставили только защиту дипломов – как их раньше называли, но в законе это выпускная квалификационная работа – как единственную форму государственной итоговой аттестации», – сказал Фальков в эфире радио «Комсомольская правда».
Взгляд.ру 04:37
Спорт
Следующее заседание исполкома WADA планируется провести 15 сентября
Следующее заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) планируется провести 15 сентября в Монреале (Канада), сообщается на сайте организации.
РИА Новости 15 мая в 15:03
Общество
Дрозденко вновь закроет «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас»
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о решении закрыть торговые комплексы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», которые работали несколько дней после длительного открытия.
АиФ Санкт-Петербург 02:35
Происшествия
Налетчик был травмирован при нападении на автосервис в Выборгском районе
Подозреваемого нашли во всеволожской больнице. Налетчик был травмирован при нападении на автосервис в Выборгском районе.
Konkretno.ru 04:33
Единоборства
Оверим нокаутировал Харриса на турнире Fight Night 172
В Джексонвилле прошел третий за неделю турнир UFC, главным событием которого стал бой между Алистаром Оверимом и Уолтом Харрисом.
Российская газета 01:43
Происшествия
Посла Китая в Израиле нашли мертвым в своем доме
Посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости 04:05
Политика
В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru вчера в 15:23
Гаджеты
Еще 12 смартфонов Huawei и Honor обновились до EMUI 10.1
Еще 12 смартфонов, выпускаемых под китайскими брендами Huawei и Honor, получили обновление оболочки EMUI до 10.1.
Актуальные Новости 15 мая в 12:48
Гаджеты
«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 15 мая в 04:41
Наука
Новый вид паразитических грибов найден в Twitter
Новый вид паразитических лабульбениомицетов описан в статье, опубликованной в журнале MycoKeys.
Naked Science вчера в 04:41
Политика
США грозят России новыми санкциями в случае завершения Nord Stream 2
Круз заявил, что в том случае, если Россия решится достроить газопровод «Северный поток — 2», то в отношении госкорпорации «Газпром» автоматически будут введены санкции, которые американские законодатели одобрили ещё в декабре 2019 года.
REGNUM вчера в 16:04
Общество
Названы возможные сроки возобновления международных полетов
Министр транспорта России Евгений Дитрих выразил надежду, что летом международные перелеты будут возобновлены.
Pravda.Ru вчера в 07:40
Футбол
Иностранным спортсменам и тренерам разрешили вернуться в Россию
Правительство Российской Федерации сняло ограничение на въезд в страну иностранных спортсменов и членов тренерских штабов отечественных команд.
Вести.Ru 03:40
Общество
В Тульской области число зараженных коронавирусом выросло на 97
Десять из 97 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области заболели, находясь в Москве, остальные заразились внутри региона после контактов с инфицированными ранее, сообщает областное правительство.
РИА Новости 04:38
Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23