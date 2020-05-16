Политика

ИзвестияИзвестияNASA опровергло сообщение о нежелании включать РФ в соглашение по Луне

NASA опровергло сообщение о том, что США не хотят включать Россию в соглашение по освоению Луны. Об этом в пятницу, 15 мая, рассказал исполняющий обязанности заместителя директора ведомства по международным связям Майкл Голд.
Читать в источнике
Комментировать44
с чего всё началось

NASA назвало некорректными сообщения о нежелании США включать РФ в соглашение по Луне

Участие России Участие России в создании вместе с США окололунной станции Gateway может стать первым шагом к заключению между Москвой и Вашингтоном договора в рамках предложенных американской стороной "Соглашений Артемиды" (Artemis Accords) по освоению Луны, заявил Голд.
ТАССвчера в 18:51

Подробнее о событии

NASA назвало некорректными сообщения о нежелании США включать РФ в соглашение по Луне

ТАССвчера в 18:51

В NASA выразили надежду на участие России в соглашении по Луне

РБКвчера в 21:52

В НАСА разочарованы реакцией России на новости о проекте договора по Луне

РИА Новостивчера в 19:50

В NASA опровергли отсутствие России в списке участников соглашения по Луне

News.ruвчера в 18:53

NASA опровергло информацию в СМИ о нежелании включать РФ в лунную программу

ИА Красная Весна02:01

В NASA рассказали о принципах, на которых будет базироваться освоение Луны

Москва 24вчера в 13:37

NASA представило принципы международного соглашения об освоении Луны

Говорит Москвавчера в 11:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 02:53, Ашберн
Авто

Nissan снова показала глобальный кроссовер Nissan Kicks

Новые автомобили 13 мая в 11:57
5
Общество

Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:39
128
Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru вчера в 08:59
766
Политика

Рогозин оценил заявление Трампа о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету».
RT на русском вчера в 18:32
537
Здоровье

В онкологическом диспансере в Забайкалье ввели карантин

У 66 пациентов Забайкальского краевого онкологического диспансера выявили коронавирусную инфекцию.
RT на русском 02:26
3
Политика

Отмену т.н. периода «нерабочих дней» в России могли лоббировать правительство и крупный бизнес

Об отмене периода нерабочих дней глава государства объявил в понедельник. Это произошло на фоне дальнейшего роста заболевших коронавирусом.
Эхо Москвы вчера в 18:06
2
Общество

В России начали аннулировать июньские туры за границу

Российские туроператоры начали аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с вылетом в июне.
Lenta.ru вчера в 15:12
141
Общество

В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
884
Экономика

В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа

"С августа 2019 года по август 2020-го может закрыться один миллион малых предприятий", — сказал Калинин.
РИА Новости вчера в 18:34
102
Общество

Мясников ответил на слухи о заниженной смертности от коронавируса в РФ

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял слухи о заниженной смертности от нового типа коронавируса COVID-19 в России.
Газета.Ru вчера в 23:13
111
Футбол

«Фортуна» примет «Падерборн» в матче Бундеслиги

Ранее ГЛАС сообщал о том, что сегодня «Боруссия» в Дортмунде примет «Шалкье-04», в рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги.
ГЛАС.RU 00:38
Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей

В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
1,6K
Религия

В Черногории освободят сербского епископа и священников

В Черногории из-под стражи освободят епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и священников Сербской православной церкви (СПЦ).
ТК Звезда вчера в 19:03
1
Авто

В Сети показали цифровую приборную панель на Lada Vesta

Разрабатывать цифровую комбинацию приборов для Lada Vesta начали еще в середине 2019 года.
Тарантас Ньюс вчера в 02:40
1
Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
298
Политика

Путин потребовал разобраться с выплатами медикам из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин в ходе совещания заявил о необходимости разобраться с выплатами медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом.
RT на русском вчера в 07:39
51
Общество

В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции

Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
13
Общество

В Подмосковье в день с коронавирусом госпитализируют до 750 пациентов

До 750 пациентов с коронавирусом госпитализируют в день в Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
ФАН вчера в 16:24
19
Технологии

Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками

Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera вчера в 12:02
55
Общество

«Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» заработают 15 мая

15 мая снова открываются торгово-развлекательные центры «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», сообщается на сайте объектов.
Арендатор.ру вчера в 08:00
326
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 мая

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на 16 мая превысило 262,8 тыс. Всего в стране от COVID-19 умерли 2418 человек, выздоровели с начала эпидемии 58,2 тыс. человек.
РБК 02:25
1
Общество

Власти Италии с 3 июня открывают границы

Будут разрешены поездки между регионами, въезд и выезд на территорию государства.
Эхо Москвы 02:33
2
Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
826
Общество

Волгоградцы старше 60 лет бесплатно получают маски с доставкой на дом

Жители Волгограда в возрасте старше 60 лет бесплатно получают средства индивидуальной защиты второй день подряд.
РИАЦ вчера в 05:52
62
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
1,9K
Общество

МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы

«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 21:23
361
Гаджеты

Samsung раздает покупателям дорогие подарки

Покупая смартфон марки Samsung, можно получить бесплатно беспроводные наушники, цена которых составляет 8 тысяч рублей.
Goroday.ru вчера в 23:41
Здоровье

В Челябинской области скончалось 18 пациентов с коронавирусом

Уральский меридиан 02:27
Политика

Путин подобрал Шойгу нового начальника медцентра в Калининграде

Президент России Владимир Путин высоко оценил работу временно исполняющего обязанности начальника 1409-го военно-морского клинического госпиталя Ивана Каленова.
РЕН ТВ вчера в 08:08
16
Хоккей

Панарин признан лучшим российским хоккеистом в истории «Рейнджерс»

Артемий Панарин пережел в "Рейнджерс" в прошлом году. Он подписал контракт с клубом на 7 лет.
РЕН ТВ 02:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Луна
Спутник Земли
Единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет их нет. Второй по яркости объект на земном небосводе после Солнца и пятый по величине естественный спутник планеты Солнечной системы. Среднее расстояние между центрами Земли и Луны - 384467 км.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное