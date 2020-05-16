Участие России Участие России в создании вместе с США окололунной станции Gateway может стать первым шагом к заключению между Москвой и Вашингтоном договора в рамках предложенных американской стороной "Соглашений Артемиды" (Artemis Accords) по освоению Луны, заявил Голд.

с чего всё началось

NASA опровергло сообщение о том, что США не хотят включать Россию в соглашение по освоению Луны. Об этом в пятницу, 15 мая, рассказал исполняющий обязанности заместителя директора ведомства по международным связям Майкл Голд.

NASA опровергло сообщение о нежелании включать РФ в соглашение по Луне

Общество Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19. 128

Общество В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ. 884

Футбол «Фортуна» примет «Падерборн» в матче Бундеслиги Ранее ГЛАС сообщал о том, что сегодня «Боруссия» в Дортмунде примет «Шалкье-04», в рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги.

Происшествия В США разбился истребитель пятого поколения F-22 Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today. 298

Политика Путин потребовал разобраться с выплатами медикам из-за коронавируса Президент России Владимир Путин в ходе совещания заявил о необходимости разобраться с выплатами медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом. 51

Общество В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов. 13

Технологии Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя. 55

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 мая Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на 16 мая превысило 262,8 тыс. Всего в стране от COVID-19 умерли 2418 человек, выздоровели с начала эпидемии 58,2 тыс. человек. 1

Политика МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений. 826

Общество МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы «Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf). 361

Гаджеты Samsung раздает покупателям дорогие подарки Покупая смартфон марки Samsung, можно получить бесплатно беспроводные наушники, цена которых составляет 8 тысяч рублей.