Политика
ИзвестияNASA опровергло сообщение о нежелании включать РФ в соглашение по Луне
NASA опровергло сообщение о том, что США не хотят включать Россию в соглашение по освоению Луны. Об этом в пятницу, 15 мая, рассказал исполняющий обязанности заместителя директора ведомства по международным связям Майкл Голд.
Читать в источнике
Оценить36
с чего всё началось
Участие России Участие России в создании вместе с США окололунной станции Gateway может стать первым шагом к заключению между Москвой и Вашингтоном договора в рамках предложенных американской стороной "Соглашений Артемиды" (Artemis Accords) по освоению Луны, заявил Голд.ТАССвчера в 18:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 02:53, Ашберн
Авто
Nissan снова показала глобальный кроссовер Nissan Kicks
Новые автомобили 13 мая в 11:57
Общество
Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:39
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru вчера в 08:59
Политика
Рогозин оценил заявление Трампа о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету».
RT на русском вчера в 18:32
Здоровье
В онкологическом диспансере в Забайкалье ввели карантин
У 66 пациентов Забайкальского краевого онкологического диспансера выявили коронавирусную инфекцию.
RT на русском 02:26
Политика
Отмену т.н. периода «нерабочих дней» в России могли лоббировать правительство и крупный бизнес
Об отмене периода нерабочих дней глава государства объявил в понедельник. Это произошло на фоне дальнейшего роста заболевших коронавирусом.
Эхо Москвы вчера в 18:06
Общество
В России начали аннулировать июньские туры за границу
Российские туроператоры начали аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с вылетом в июне.
Lenta.ru вчера в 15:12
Общество
В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
Экономика
В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа
"С августа 2019 года по август 2020-го может закрыться один миллион малых предприятий", — сказал Калинин.
РИА Новости вчера в 18:34
Общество
Мясников ответил на слухи о заниженной смертности от коронавируса в РФ
Врач и телеведущий Александр Мясников развеял слухи о заниженной смертности от нового типа коронавируса COVID-19 в России.
Газета.Ru вчера в 23:13
Футбол
«Фортуна» примет «Падерборн» в матче Бундеслиги
Ранее ГЛАС сообщал о том, что сегодня «Боруссия» в Дортмунде примет «Шалкье-04», в рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги.
ГЛАС.RU 00:38
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
Религия
В Черногории освободят сербского епископа и священников
В Черногории из-под стражи освободят епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и священников Сербской православной церкви (СПЦ).
ТК Звезда вчера в 19:03
Авто
В Сети показали цифровую приборную панель на Lada Vesta
Разрабатывать цифровую комбинацию приборов для Lada Vesta начали еще в середине 2019 года.
Тарантас Ньюс вчера в 02:40
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
Политика
Путин потребовал разобраться с выплатами медикам из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин в ходе совещания заявил о необходимости разобраться с выплатами медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом.
RT на русском вчера в 07:39
Общество
В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
Общество
В Подмосковье в день с коронавирусом госпитализируют до 750 пациентов
До 750 пациентов с коронавирусом госпитализируют в день в Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
ФАН вчера в 16:24
Технологии
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками
Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera вчера в 12:02
Общество
«Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» заработают 15 мая
15 мая снова открываются торгово-развлекательные центры «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», сообщается на сайте объектов.
Арендатор.ру вчера в 08:00
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 мая
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на 16 мая превысило 262,8 тыс. Всего в стране от COVID-19 умерли 2418 человек, выздоровели с начала эпидемии 58,2 тыс. человек.
РБК 02:25
Общество
Власти Италии с 3 июня открывают границы
Будут разрешены поездки между регионами, въезд и выезд на территорию государства.
Эхо Москвы 02:33
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
Общество
Волгоградцы старше 60 лет бесплатно получают маски с доставкой на дом
Жители Волгограда в возрасте старше 60 лет бесплатно получают средства индивидуальной защиты второй день подряд.
РИАЦ вчера в 05:52
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Общество
МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы
«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 21:23
Гаджеты
Samsung раздает покупателям дорогие подарки
Покупая смартфон марки Samsung, можно получить бесплатно беспроводные наушники, цена которых составляет 8 тысяч рублей.
Goroday.ru вчера в 23:41
Здоровье
В Челябинской области скончалось 18 пациентов с коронавирусом
Уральский меридиан 02:27
Политика
Путин подобрал Шойгу нового начальника медцентра в Калининграде
Президент России Владимир Путин высоко оценил работу временно исполняющего обязанности начальника 1409-го военно-морского клинического госпиталя Ивана Каленова.
РЕН ТВ вчера в 08:08
Хоккей
Панарин признан лучшим российским хоккеистом в истории «Рейнджерс»
Артемий Панарин пережел в "Рейнджерс" в прошлом году. Он подписал контракт с клубом на 7 лет.
РЕН ТВ 02:33