Космос
ВедомостиNASA отказалось от стыковки космического корабля Starliner с МКС
Starliner был успешно запущен 20 декабря с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Однако через час Boeing и NASA сообщили о нештатной ситуации: корабль не смог выйти на расчетную орбиту.
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с чего всё началось
Because #Starliner believed it was in an orbital insertion burn (or that the burn was complete), the dead bands were reduced and the spacecraft burned more fuel than anticipated to maintain precise control.Фонтанка.Ру10:20
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Компания Boeing запускает сегодня космическую капсулу: пилотируемый корабль отправят на МКС
Экология Регионоввчера в 02:23
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