с чего всё началось

Starliner был успешно запущен 20 декабря с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Однако через час Boeing и NASA сообщили о нештатной ситуации: корабль не смог выйти на расчетную орбиту.

NASA отказалось от стыковки космического корабля Starliner с МКС

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Политика Путин назвал истинных виновников Второй мировой войны Часовую лекцию о причинах начала Второй мировой войны с цитированием архивных документов прочитал на саммите СНГ в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин своим коллегам-лидерам.

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