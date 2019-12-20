с чего всё началось

Не стоит делать этого, учитывая объем топлива, который мы сожгли.

Стыковка американского корабля Starliner с Международной космической станцией отменена. Решение об этом приняли в NASA. В настоящее время аппарат пытаются вернуть на орбиту, чтобы впоследствии он мог вернуться на Землю.

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