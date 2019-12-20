Космос
Российская газетаNASA отменило стыковку корабля Starliner с МКС
Стыковка американского корабля Starliner с Международной космической станцией отменена. Решение об этом приняли в NASA. В настоящее время аппарат пытаются вернуть на орбиту, чтобы впоследствии он мог вернуться на Землю.
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Не стоит делать этого, учитывая объем топлива, который мы сожгли.
— Джим Брайденстайн, американский политикМИР 24 12:52
с чего всё началось
Because #Starliner believed it was in an orbital insertion burn (or that the burn was complete), the dead bands were reduced and the spacecraft burned more fuel than anticipated to maintain precise control.Фонтанка.Ру10:20
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Политика
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Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Происшествия
Экс-директора по инвестициям «Восточного» отправили под домашний арест
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Главным атрибутом празднества был костер, изображающий и призывающий свет солнца, которое после самой долгой ночи в году должно было подниматься все выше и выше.
Происшествия
Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке
«В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался»,— говорится в сообщении СКР.
Экономика
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Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
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Bloomberg узнал о работе Apple над спутниками для беспроводной связи
Apple создала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними технологии беспроводной передачи данных, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с проектом.
Футбол
Российские клубы заработали на играх Лиги чемпионов более €60 млн
Российские футбольные клубы заработали на играх Лиги чемпионов 2018-2019 годов более €60 млн, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на отчет UEFA.
Кино
Четвертая часть «Мажора» выйдет в 2021 году
Культура
Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»
В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Политика
МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях
В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
Гаджеты
Microsoft продолжит поддержку Windows 7
Все обладатели Windows 7 с ужасом ждут 14 января, когда Microsoft прекратит поддержку этой версии ОС.
Гаджеты
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В сети появились изображения нового iPhone SE 2 от компании Apple. Об этом передает портал ixbt.com.
Технологии
В сети выросло число сервисов анонимной верификации
В сети выросло число сервисов, которые обеспечивают анонимную верификацию. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Общество
Мать не узнала похудевшую на 96 кг дочь и прошла мимо нее на улице
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Неубиваемый смартфон Samsung со съёмным аккумулятором и мощной платформой
Galaxy XCover FieldPro На днях мы узнали, что смартфон будет работать под управлением Android 10 из коробки, а сердцем послужит SoC Exynos 9611, то есть это будет первый смартфон линейки Galaxy Xcover, к производительности которого никаких вопросов не будет.
Армия и оружие
На вооружение армии России поступил новый подводный автомат
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Футбол
Артета стал новым главным тренером «Арсенала»
Пресс-служба «Арсенала» объявила о назначении Микеля Артеты на пост главного тренера команды.
Религия
Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата.
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Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Происшествия
Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова
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Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки поступления ПАК ДА на вооружение ВКС
Напомним, ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации) создаётся КБ «Туполев» и постепенно заменит дальние и стратегические бомбардировщики и ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
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Футбол
Блан может сменить Жардима на посту главного тренера «Монако»
Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Лоран Блан может сменить Леонарду Жардима у руля «Монако», сообщает Footmercato.