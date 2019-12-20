Космос
RT на русскомNASA отменило стыковку корабля Starliner с МКС после сбоя при полёте
NASA приняло решение отменить запланированную на 21 декабря стыковку американского корабля Starliner с Международной космической станцией (МКС) после его нештатного выхода на орбиту во время полёта. Об этом заявил директор организации Джеймс Брайденстайн.
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Не стоит делать этого, учитывая объем топлива, который мы сожгли.
— Джим Брайденстайн, американский политикМИР 24 12:52
с чего всё началось
Because #Starliner believed it was in an orbital insertion burn (or that the burn was complete), the dead bands were reduced and the spacecraft burned more fuel than anticipated to maintain precise control.Фонтанка.Ру10:20
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