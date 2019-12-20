с чего всё началось

Не стоит делать этого, учитывая объем топлива, который мы сожгли.

NASA приняло решение отменить запланированную на 21 декабря стыковку американского корабля Starliner с Международной космической станцией (МКС) после его нештатного выхода на орбиту во время полёта. Об этом заявил директор организации Джеймс Брайденстайн.

NASA отменило стыковку корабля Starliner с МКС после сбоя при полёте

Происшествия Стрелявший у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья Стрелок, открывший 19 декабря огонь у здания ФСБ на Лубянке и убивший сотрудника службы, жил в подмосковном Подольске вместе с матерью, сообщают СМИ.

Здоровье Названы профессиональные заболевания водителей Медики рассказали о пяти недугах, которым чаще всего подвержены профессиональные водители.

Происшествия В США нашли похищенного ребёнка спустя 55 лет Настоящего сына женщины нашли несколько месяцев назад. Он живёт под другим именем в маленьком городке в штате Мичиган.

Политика Трубоукладчик «Северного потока-2» приостановил работу из-за санкций Трубоукладчик "Северного потока 2" компания Allseas приостанавливает строительство газопровода в связи с принятием в США военного бюджета, содержащего санкции в отношении строителей проекта, пишет Allseas.

Культура Музыкальный фильм Пугачевой провалился в прокате Танцевальные номера в фильме были поставлены хореографом Егором Дружиным, который признался, что был измотан сотрудничеством с Пугачевой, но остался доволен итоговым результатом.

Общество Стрелок с Лубянки хранил символику пропутинского движения Сотрудники правоохранительных органов, проводившие обыск в квартире устроившего стрельбу у здания ФСБ на площади Воровского в Москве Евгения Манюрова, обнаружили символику Национально-освободительного движения.

Авто Volkswagen показала новый Passat для России Компания Volkswagen представила обновленный седан Passat для российского рынка. Продажи новинки начнутся весной 2020 года.

Шоу-бизнес Пригожин рассказал об угрозах после критики сестры Фриске Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью "Пятому каналу", что после критики Натальи Фриске ему стали поступать сообщения с угрозами от ее отца Владимира Копылова.

Культура Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии» В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».

Шоу-бизнес Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви Примечательно, что в тот период шло активное промо к шоу "План Б", по условиям которого Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов искали друг другу спутников жизни, а если ни один из кандидатов их не устроит, то давние "друзья на грани" должны были объявить себя парой.

Происшествия Волки «атаковали» Ононский район из-за пасущихся там дзеренов Житель Ононского района во время встречи с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым 19 декабря пожаловался, что скот Ононского района «атаковали» волки из-за пасущихся там монгольских дзеренов.