Политика
РЕН ТВNASA отозвало приглашение делегации Роскосмоса по освоению Луны
Руководство NASA приглашало делегацию Роскосмоса для обсуждения вопросов, связанных с освоением Луны, однако позднее приглашение было отозвано из-за давления американских сенаторов. Соответствующее заявление сделал замгендиректора Роскосмоса Сергей Савельев.
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Футбол
РПЛ представила календарь оставшихся матчей этого сезона
Российская премьер-лига представила сегодня структуру календаря возобновляемого сезона, сообщается на сайте лиги.
Татар-информ вчера в 07:14
Спорт
Врач баскетбольного ЦСКА умер от коронавируса
Трагическая новость пришла из московского баскетбольного клуба ЦСКА 16 мая. В возрасте 44-х лет скончался врач армейцев Роман Абжелилов.
Газета.Ru 14:23
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов заявил о расставании с женой
40-летний музыкант из Азербайджана Эмин Агаларов разводится с 32-летней Аленой Гавриловой после двух лет брака.
Что происходит 14 мая в 04:52
Единоборства
Тони Фергюсон ответил Хабибу Нурмагомедову
FightTime.ru 01:17
Футбол
Несколько клубов РПЛ планируют нелегально начать тренировки
Несколько клубов Тинькофф РПЛ собираются возобновить тренировки, не имея на это разрешение. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Спорт день за днем 11:17
Здоровье
В Ростовской области зафиксировано 2200 больных коронавирусом
Смогли побороть опасную болезнь 629 человек Ряды больных коронавирусом дончан за прошедшие сутки увеличились на 89 человек.
SM News вчера в 04:30
Футбол
Лахиялов рассказал о шоке от зарплаты Жиркова в «Анжи»
Лахиялов сказал, что рядом с ним и дагестанскими игроками «Анжи» сидел Юрий Жирков. Они попросили его показать СМС с суммой зарплаты.
ProstoProSport 07:39
Происшествия
Отец Хабиба Нурмагомедова перенес инсульт
Вести.Ru 08:26
Фигурное катание
Фигуристки Загитова и Медведева вошли в состав сборной России
Вопреки беспокойству некоторых страстных поклонников, в список у одиночниц вошли Алина Загитова и Евгения Медведева.
Российская газета вчера в 06:30
Общество
Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о смягчении карантина
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о поэтапном смягчении карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 02:16
Общество
В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском 14 мая в 13:32
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Российская газета 07:13
Шоу-бизнес
Канделаки осудила Тарасова за откровения о жизни с Бузовой
Российская телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки раскритиковала футболиста Дмитрия Тарасова за излишне откровенное интервью о совместной жизни с певицей Ольгой Бузовой.
Культуромания вчера в 14:00
Культура
Новым ведущим шоу «Галилео» стал Владимир Маркони
Владимир Маркони сумеет найди общий язык с современной молодёжной аудиторией, придаст энергичности шоу "Галилео", которое является ответом популярному в последнее время тренду на онлайн-образование.
Ревизор.ру 13 мая в 10:37
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V
В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями.
Inc-news.ru 14 мая в 13:01
Общество
Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
Среди инфицированных коронавирусом пациентов чаще всего встречаются люди со второй группой крови.
Известия вчера в 09:09
Фигурное катание
Тарасова жестко оскорбила Роднину
Газета.Ru 08:54
Футбол
«Ротору» понадобится более 1 млрд рублей для участия в РПЛ
Согласно подсчетам, общие расходы "Ротора" превысят 1,7 млрд рублей.
Soccer.ru 12:02
Спорт
В WADA сообщили о четырех положительных допинг-пробах россиян
Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA) проинформировало, что после проверки данных Московской лаборатории были обнаружены еще четыре допинг-пробы россиян, давшие положительный результат.
ProstoProSport вчера в 15:30
Путешествия
Турция планирует в июне начать принимать иностранных туристов
Турция планирует начать принимать иностранных туристов с середины июня, первыми ожидаются гости из Китая, Южной Кореи и других азиатских стран, заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.
РИА Новости 12:34
Футбол
Тихонов: если «Ростов» пробьётся в ЛЧ, лидеры не покинут команду
Ранее Тихонов оценил шансы «Ростова» и «Краснодара» на попадание в Лигу чемпионов.
RT на русском 09:12
Здоровье
На Кубани подтверждено более 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Всего на территории Краснодарского края подтверждено 2 тыс. 510 положительных тестов на коронавирус, в том числе у 141 ребёнка.
REGNUM 05:40
Общество
Глава Минтранса описал два сценария восстановления авиаперевозок
Министр транспорта Евгений Дитрих озвучил два прогноза относительно того, как будет восстанавливаться авиаотрасль в России.
РИА Новости 12:34
Фигурное катание
Хореограф опроверг «побег» Этери Тутберидзе в США
Хореограф Виктор Адоньев, ранее работавший с Этери Тутберидзе, объяснил тот факт, что тренер находится в США.
Metaratings вчера в 08:52
Футбол
«Авангард» добровольно опустится из ФНЛ в ПФЛ
По информации «Матч ТВ», курский клуб добровольно опустится на дивизион ниже.
Sports.ru 06:39
Фигурное катание
Медведева рассказала, почему ушла от Тутберидзе к Орсеру
Российская фигуристка Евгения Медведева вспомнила свой переход от Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.
RT на русском 13:11
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru вчера в 08:59
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
Общество
Прокуратура в КЧР проверит данные о невыплате зарплаты медикам
Прокуратура Карачаево-Черкесии начала проверку по информации в СМИ о возможных нарушениях при выплате зарплаты и стимулирующих выплат работникам Прикубанской больницы, сообщает ведомство.
РИА Новости 09:19
Политика
Спикер Рады назвал условия для возвращения Крыма Украине
Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что Киеву нельзя снимать вопрос возвращения Крыма и Донбасса.
Московский Комсомолец 14:22