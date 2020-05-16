Политика

РЕН ТВРЕН ТВNASA отозвало приглашение делегации Роскосмоса по освоению Луны

Руководство NASA приглашало делегацию Роскосмоса для обсуждения вопросов, связанных с освоением Луны, однако позднее приглашение было отозвано из-за давления американских сенаторов. Соответствующее заявление сделал замгендиректора Роскосмоса Сергей Савельев.
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«Роскосмос» заявил о готовности к переговорам с NASA по освоению Луны

РБК06:24

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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 15:08, Ашберн
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Футбол

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Вести.Ru 08:26
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Общество

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RT на русском 14 мая в 13:32
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Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

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Культура

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Владимир Маркони сумеет найди общий язык с современной молодёжной аудиторией, придаст энергичности шоу "Галилео", которое является ответом популярному в последнее время тренду на онлайн-образование.
Ревизор.ру 13 мая в 10:37
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Игры

В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями.
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Общество

Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови

Среди инфицированных коронавирусом пациентов чаще всего встречаются люди со второй группой крови.
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Тарасова жестко оскорбила Роднину

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Согласно подсчетам, общие расходы "Ротора" превысят 1,7 млрд рублей.
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В WADA сообщили о четырех положительных допинг-пробах россиян

Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA) проинформировало, что после проверки данных Московской лаборатории были обнаружены еще четыре допинг-пробы россиян, давшие положительный результат.
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Турция планирует начать принимать иностранных туристов с середины июня, первыми ожидаются гости из Китая, Южной Кореи и других азиатских стран, заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.
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Тихонов: если «Ростов» пробьётся в ЛЧ, лидеры не покинут команду

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На Кубани подтверждено более 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

Всего на территории Краснодарского края подтверждено 2 тыс. 510 положительных тестов на коронавирус, в том числе у 141 ребёнка.
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Общество

Глава Минтранса описал два сценария восстановления авиаперевозок

Министр транспорта Евгений Дитрих озвучил два прогноза относительно того, как будет восстанавливаться авиаотрасль в России.
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Фигурное катание

Хореограф опроверг «побег» Этери Тутберидзе в США

Хореограф Виктор Адоньев, ранее работавший с Этери Тутберидзе, объяснил тот факт, что тренер находится в США.
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«Авангард» добровольно опустится из ФНЛ в ПФЛ

По информации «Матч ТВ», курский клуб добровольно опустится на дивизион ниже.
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Медведева рассказала, почему ушла от Тутберидзе к Орсеру

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Общество

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Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
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Общество

Прокуратура в КЧР проверит данные о невыплате зарплаты медикам

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Спикер Рады назвал условия для возвращения Крыма Украине

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что Киеву нельзя снимать вопрос возвращения Крыма и Донбасса.
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