Руководство NASA приглашало делегацию Роскосмоса для обсуждения вопросов, связанных с освоением Луны, однако позднее приглашение было отозвано из-за давления американских сенаторов. Соответствующее заявление сделал замгендиректора Роскосмоса Сергей Савельев.

Футбол РПЛ представила календарь оставшихся матчей этого сезона Российская премьер-лига представила сегодня структуру календаря возобновляемого сезона, сообщается на сайте лиги.

Спорт Врач баскетбольного ЦСКА умер от коронавируса Трагическая новость пришла из московского баскетбольного клуба ЦСКА 16 мая. В возрасте 44-х лет скончался врач армейцев Роман Абжелилов. 11

Футбол Несколько клубов РПЛ планируют нелегально начать тренировки Несколько клубов Тинькофф РПЛ собираются возобновить тренировки, не имея на это разрешение. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Здоровье В Ростовской области зафиксировано 2200 больных коронавирусом Смогли побороть опасную болезнь 629 человек Ряды больных коронавирусом дончан за прошедшие сутки увеличились на 89 человек. 675

Футбол Лахиялов рассказал о шоке от зарплаты Жиркова в «Анжи» Лахиялов сказал, что рядом с ним и дагестанскими игроками «Анжи» сидел Юрий Жирков. Они попросили его показать СМС с суммой зарплаты.

Общество Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о смягчении карантина Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о поэтапном смягчении карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции. 154

Шоу-бизнес Канделаки осудила Тарасова за откровения о жизни с Бузовой Российская телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки раскритиковала футболиста Дмитрия Тарасова за излишне откровенное интервью о совместной жизни с певицей Ольгой Бузовой. 8

Культура Новым ведущим шоу «Галилео» стал Владимир Маркони Владимир Маркони сумеет найди общий язык с современной молодёжной аудиторией, придаст энергичности шоу "Галилео", которое является ответом популярному в последнее время тренду на онлайн-образование. 21

Игры В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями. 875

Спорт В WADA сообщили о четырех положительных допинг-пробах россиян Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA) проинформировало, что после проверки данных Московской лаборатории были обнаружены еще четыре допинг-пробы россиян, давшие положительный результат.

Путешествия Турция планирует в июне начать принимать иностранных туристов Турция планирует начать принимать иностранных туристов с середины июня, первыми ожидаются гости из Китая, Южной Кореи и других азиатских стран, заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой. 4

Общество Глава Минтранса описал два сценария восстановления авиаперевозок Министр транспорта Евгений Дитрих озвучил два прогноза относительно того, как будет восстанавливаться авиаотрасль в России. 10

Фигурное катание Хореограф опроверг «побег» Этери Тутберидзе в США Хореограф Виктор Адоньев, ранее работавший с Этери Тутберидзе, объяснил тот факт, что тренер находится в США.

Футбол «Авангард» добровольно опустится из ФНЛ в ПФЛ По информации «Матч ТВ», курский клуб добровольно опустится на дивизион ниже.

Фигурное катание Медведева рассказала, почему ушла от Тутберидзе к Орсеру Российская фигуристка Евгения Медведева вспомнила свой переход от Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

Общество Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции». 682

Общество Прокуратура в КЧР проверит данные о невыплате зарплаты медикам Прокуратура Карачаево-Черкесии начала проверку по информации в СМИ о возможных нарушениях при выплате зарплаты и стимулирующих выплат работникам Прикубанской больницы, сообщает ведомство.