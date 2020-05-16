Политика

REGNUMREGNUMNASA отозвало приглашение российской делегации под давлением сенаторов

Москва, 16 мая 2020, 12:12 — REGNUM Руководство американского аэрокосмического агентства NASA приглашало делегацию Роскосмоса к себе для обсуждения широкого круга вопросов, однако позже под давлением сенаторов оно было отозвано. Об этом заявил заместитель гендиректора Роскосмоса Сергей Савельев.
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«Роскосмос» заявил о готовности к переговорам с NASA по освоению Луны

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Роскосмос пригласил руководство американского Национального управления по аэронавтики в РФ для обсуждения проектов

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Президент УЕФА заявил о готовности провести Евро-2020 в восьми городах

Президент УЕФА Александр Чеферин прокомментировал информацию о том, что некоторые города могут быть не готовы к проведению чемпионата Европы по футболу.
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По данным Роспотребнадзора на пятницу, 15 мая, за сутки на Дону выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полке онлайн»

Следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили в "Бессмертном полке – онлайн" фотоснимки нацистских преступников, продолжаются, подчеркнули в Следственном комитете.
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По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
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Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева отвергла обвинения Киева в блокировке процесса пропуска людей, желающих вернутся на подконтрольную Киеву территорию, через КПП "Станица Луганская" в Донбассе.
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В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
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Игры

В сеть «утекла» дата релиза Assassin’s Creed Valhalla

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Работникам завода Volkswagen в Калуге предложили уволиться

На заводе Volkswagen в Калуге сокращают штат сотрудников. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на профсоюзную организацию АСМ.
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Общество

Для отслеживания нарушителей самоизоляции в Подмосковье используют аэростат

Высотный видеокомплекс на базе аэростата применен в Московской области для отслеживания нарушителей режима самоизоляции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.
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Общество

Кабмин уточнил правила выплат медикам, работающим с коронавирусом

Правительство уточнило правила стимулирующих выплат медицинскому персоналу и работникам, помогающим гражданам с коронавирусной инфекцией, строго исключив какие-либо почасовые подсчеты.
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Рогозин ответил на заявление Трампа о «супер-пупер ракете»

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Минтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле

Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
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У берегов Аляски может возникнуть гигантское цунами

На самой Аляске медленно сползавший в течение десятилетий склон во фьорде Таан внезапно рухнул в воду в октябре 2015 года, подняв волну высотой почти в 200 метров.
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В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

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Футбол

Слуцкий: «Коронавирус может поставить крест на карьере футболиста»

Известный российский специалист Леонид Слуцкий, ныне занимающий пост главного тренера казанского «Рубина», высказал свою точку зрения о том, как коронавирус может повлиять на карьеру футболиста.
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Коронавирус меняет свои проявления, переливание плазмы поможет не всем

Врачи изучают влияние коронавируса COVID-19 на организм заболевшего человека.
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Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.
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Актрису Агату Муцениеце задержали за нарушение самоизоляции

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СК проверит данные о невыплате медикам в ряде регионов

Следователи проверяют сообщения о невыплате надбавок медикам, работающим с зараженными коронавирусом, в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской областях, на Кубани, в Кабардино-Балкарии и других регионах, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
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Суд арестовал зампреда правительства Пензенской области Бурлакова

Ленинский районный суд Пензы в субботу, 16 мая, арестовал до 13 июля зампреда правительства области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами.
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Новые ограничения вводятся на ввоз праворульных автомобилей

С 1 июля 2020 года вступают в силу новые ограничения на ввоз в РФ автомобилей с правым рулем.
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Определен генетический механизм развития хищничества у растений

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Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
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В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
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Глава офиса Зеленского и МИД Украины обсудят «нормандский формат»

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в ближайшие недели посетят Берлин для консультаций по "нормандскому" (Украина, РФ, Франция, Германия) и "минскому форматам" переговоров по Донбассу, сообщил в субботу офис президента Украины.
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Атомная подлодка «Князь Владимир» приступила к подводным испытаниям

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Фил Лорд и Крис Миллер снимут фантастический фильм с Райаном Гослингом

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