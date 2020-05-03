Технологии

Piter.tvPiter.tvNASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы

NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы. Ролик был создан на основе данных спутников ICESat-2, фиксирующих высоту льда в течение нескольких лет. В опубликованном ролике запечатлен период с 2003 по 2019 год.
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Масштабы глобальной катастрофы показали на видео

Lenta.ru03:59

NASA показало на видео масштабы всемирной катастрофы

РЕН ТВ04:32

NASA показало масштабы таяния ледников в Антарктиде

News.ru09:57

NASA показало масштаб глобальной климатической катастрофы на планете: видео

ТК Звезда05:32

NASA показало масштабы климатической катастрофы в Антарктиде

Московский Комсомолец06:29

NASA показало, как за 16 лет уменьшились ледники Антарктиды

Телеканал 360°08:57

НАСА показало масштабы таяния ледников в Антарктиде

РИА Новости05:29
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Комментарии

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Роспотребнадзор допустил продление самоизоляции до июня

Режим самоизоляции в России, введенный для профилактики распространения коронавируса, может быть продлен до июня, если граждане будут нарушать его во время майских праздников, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария развития коронавируса.
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Общество

Власти Москвы предложили бизнесу 150 помещений для льготной аренды

Предприятия малого и среднего бизнеса смогут арендовать 150 помещений, которые Москва выставила на открытые аукционы, сообщается на сайте столичной мэрии.
РБК 10:19
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Происшествия

Липецкие власти не подтвердили третью смерть от коронавируса

В администрации Липецкой области опровергли информацию о третьем пациенте, причиной смерти которого стала новая коронавирусная инфекция.
Обозреватель Врн 15:11
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Патриарх Кирилл наказал священника за нарушение указа по коронавирусу

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил протоиерея Владимира Чувикина от управления Патриаршим подворьем Николо-Перервинского монастыря Москвы за нарушение порядка богослужений в Страстную седмицу и Пасху.
РИА Новости 10:59
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Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
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Общество

Вирусолог усомнился в правильности отказа Швеции от карантина

Выбранная шведскими властями стратегия отказа от жестких ограничений в период пандемии коронавируса может быть неверна, заявил главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
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Эксперт Минздрава спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, считает заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.
РИА Новости 15:39
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Стефани Майер намекнула на продолжение «Сумерек»

Автор серии романов "Сумерки" Стефани Майер не на шутку заинтриговала своих фанатов.
Piter.tv 08:40
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Общество

Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать всех людей

Российский режиссер и актер Никита Михалков выразил мнение, что американский миллиардер Билл Гейтс планирует чипировать всех людей планеты в связи с пандемией коронавируса.
Спорт-Экспресс вчера в 13:05
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Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
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Общество

Врач сообщил о способе разорвать цепочку заражений коронавирусом

Врач предупредил, что для заражения достаточно просто пройти мимо зараженного коронавирусом. При этом у многих нет никаких симптомов.
Профиль 10:06
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Хоккей

Хоккейный «Спартак» обменял Хохлачева на Широкова в «Авангард»

Российская газета 05:01
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В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна

Газета.Ru вчера в 14:11
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Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал, когда нужно делать КТ

При подозрении больного на ОРВИ или коронавирус, компьютерную томографию легких (КТ) имеет смысл делать не сразу, на четвертый-пятый день заболевания, рассказал главный врач 40-й столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
BFM.ru вчера в 07:10
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Финансы

Банки в марте заняли у ЦБ рекордную с 2014 года сумму

Обязательства банков перед ЦБ за март увеличились на 30,2%, или 739,37 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 07:04
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Армия и оружие

В США Россию подозревают в создании противоспутникового оружия

РЕН ТВ 11:18
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Финансы

Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб

Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
РБК 30 апреля в 11:58
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Здоровье

Еще 320 случаев коронавируса подтверждено в Нижегородской области

Еще 320 случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Нижегородской области по состоянию на 2 мая, сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.
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Наука

Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D

Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
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Алексей Смертин: «В сезоне-2004/05 Петр Чех не производил впечатление спортсмена»

Бывший капитан сборной России Алексей Смертин поделился воспоминаниями о выступлениях за «Челси» в сезоне-2004/05, а также оценил игру экс-голкипера команды Петра Чеха в тот период.
Матч ТВ 13:23
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Марат Башаров встретился с родным отцом впервые за 30 лет

Отец актера Вафа всегда хорошо относился к сыну, несмотря на то, что знал — он ему не родной.
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Наука

Найдено эффективное средство от комаров

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Собственникам не хватает арендаторов

Гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко отмечает, что во многих региональных городах, где ситуация с занятостью не очень хорошая, собственники вынуждены предоставлять не только скидки, но и арендные каникулы, в период которых жилец берет на себя только расходы на коммунальные услуги.
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Криштиану Роналду не может вылететь в Турин

Football Italia сообщает, что нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду не может вернуться с острова Мадейра в Турин для возобновления тренировок на базе своего клуба.
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Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом

У США есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».
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Главный эпидемиолог Минздрава оценил сроки спада эпидемии

Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной.
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Технологии

СМИ узнали о продаже русскоязычными хакерами 500 тыс. аккаунтов Zoom

Эксперты по кибербезопасности компании Cyble купили в даркнете у хакеров более 500 тыс. взломанных аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom, сообщила The Sunday Times.
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Наука

Раскрыто действие эффективного лекарства против коронавируса

Китайские ученые раскрыли механизм действия лекарственного препарата ремдесивира на вирус SARS-CoV-2.
Lenta.ru 10:57
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Xiaomi Mi 8 дважды обновился до бета-версии MIUI 12

Смартфон Xiaomi Mi 8 не входит в список моделей китайского бренда, предназначенных для получения апдейта MIUI 12.
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Как работают Яндекс.Новости?
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