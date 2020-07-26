Космос
РИА НовостиNASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Пятого августа с Землей сблизится астероид 2009 PQ1 размером от 84 до 190 метров (что сопоставимо с размером футбольного поля - ред.), об этом сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
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Два опасных астероида 2016 DY30 и ME3 2020 приблизятся к Земле 26 июля 2020, заявили в NASA
Курьер. Среда. Бердск25 июля в 23:49
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