NASA предупредило об аномалии в магнитном поле над Землей

Ученые назвали это явление Южно-Атлантической аномалией, оно наблюдается над Южной Америкой и южной частью Атлантического океана. Как пояснило NASA, магнитное поле Земли действует как щит, защищая планету от солнечных частиц.