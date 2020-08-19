Будьте в Плюсе
Главное
Наука
США
Наука
Интересное
Наука
Политика
Наука
Общество
Наука
Экономика
Наука
В мире
Наука
Спорт
Наука
Происшествия
Наука
Культура
Наука
Технологии
Наука
Наука
Авто
Наука
РБК
РБК

NASA предупредило об аномалии в магнитном поле над Землей

Ученые назвали это явление Южно-Атлантической аномалией, оно наблюдается над Южной Америкой и южной частью Атлантического океана. Как пояснило NASA, магнитное поле Земли действует как щит, защищая планету от солнечных частиц.В источнике
С чего всё началось
В магнитном поле Земли существует аномалия, из-за которой могут выходить из строя бортовые компьютеры и нарушаться порядок получения данных со спутников, сообщило
 NASA.
РБК17:37
Подробнее о событии
Фонтанка.Ру

NASA предупреждает о гигантской аномалии над Землёй

Фонтанка.Рувчера в 14:02
РИА Новости

NASA выявило гигантскую аномалию над Землей

РИА Новостивчера в 11:18
Профиль

Ученые объяснили опасность растущего «прогиба» магнитного поля Земли

Профиль17 августа в 14:50
Naked Science

Ученые обнаружили увеличивающуюся «вмятину» в магнитном поле Земли

Naked Science18 августа в 06:33
UfacityNews.ru

NASA обнаружило огромную «вмятину» в магнитном поле Земли

UfacityNews.ru18 августа в 06:19
Машины и Механизмы

NASA отслеживает огромную растущую аномалию в магнитном поле Земли

Машины и Механизмы18 августа в 04:30
ИА Красная Весна

Магнитная аномалия в Атлантическом океане распалась на две части — ученые

ИА Красная Весна18 августа в 06:35

В России разрешат ездить по выделенкам новой категории автомобилей

В России с 2021 года могут разрешить ездить по выделенным полосам новой категории транспортных средств — беспилотным автомобилям, пообещал РИА Новости представитель Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».
Lenta.ru20:51
1

Поступления в бюджет ПФР выросли за первое полугодие на 15,3%

Поступления в бюджет Пенсионного фонда РФ (ПФР) за январь — июнь текущего года составили 4,84 трлн рублей что больше показателя аналогичного периода 2019 года на 15,3%. Об этом со ссылкой на данные Счетной палаты сообщает ТАСС.
ФАН23:31

Мексика заинтересована в получении российской вакцины от коронавируса

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в разговоре с послом РФ Виктором Коронелли подтвердил заинтересованность в как можно более скором получении российской вакцины "Спутник V" от коронавируса.
ТАСС17:49
16

Лукашенко поручил пограничникам Белоруссии усилить охрану госграницы

Минск, 19 августа 2020, 15:47 — REGNUM Поручение усилить охрану государственной границы Белоруссии с целью не допустить на территорию республики из других стран боевиков, оружия, боеприпасов и денег для финансирования беспорядков дал пограничному комитету страны белорусский президент Александр Лукашенко.
REGNUMвчера в 08:47
374

США потеряли сразу два беспилотника MQ-9 Reaper в небе над Сирией

Столкновение беспилотников в небе над Идлибом Инцидент с беспилотными летательными аппаратами произошел после того, как в западной части провинции Идлиб были нанесены удары с применением ракеты AGM-114R9X.
Военное обозрениевчера в 04:28
14

В Саратове за решетку вместо преступника отправили невиновного

Саратовский адвокат Анатолий Торкунов сообщил местному ИА "Взгляд-инфо", что из-за следственной и судебной ошибки в места лишения свободы вместо гражданина, задержанного за хранение наркотиков, был отправлен невиновный человек, глава молодой семьи и отец маленького сына Дмитрий Рубинштейн.
Российская газетавчера в 10:44
111