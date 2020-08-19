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РБК
РБК

NASA предупредило об аномалии в магнитном поле над Землей

Ученые назвали это явление Южно-Атлантической аномалией, оно наблюдается над Южной Америкой и южной частью Атлантического океана. Как пояснило NASA, магнитное поле Земли действует как щит, защищая планету от солнечных частиц.В источнике
С чего всё началось
В магнитном поле Земли существует аномалия, из-за которой могут выходить из строя бортовые компьютеры и нарушаться порядок получения данных со спутников, сообщило
 NASA.
РБК17:37
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Фонтанка.Ру

NASA предупреждает о гигантской аномалии над Землёй

Фонтанка.Рувчера в 14:02
РИА Новости

NASA выявило гигантскую аномалию над Землей

РИА Новостивчера в 11:18
Профиль

Ученые объяснили опасность растущего «прогиба» магнитного поля Земли

Профиль17 августа в 14:50
Naked Science

Ученые обнаружили увеличивающуюся «вмятину» в магнитном поле Земли

Naked Science18 августа в 06:33
UfacityNews.ru

NASA обнаружило огромную «вмятину» в магнитном поле Земли

UfacityNews.ru18 августа в 06:19
Машины и Механизмы

NASA отслеживает огромную растущую аномалию в магнитном поле Земли

Машины и Механизмы18 августа в 04:30
ИА Красная Весна

Магнитная аномалия в Атлантическом океане распалась на две части — ученые

ИА Красная Весна18 августа в 06:35

Белоруссия перебросила к границе с Польшей и Литвой ракеты и РСЗО

Как пояснил Хренин, группировку белорусских войск на Гродненском направлении (на границе с Польшей и Литвой) решено усилить за счет переброски туда дивизионов тактических ракет, систем залпового огня, беспилотников и средств ПВО.
Журналистская правдавчера в 12:46
31

Мексика заинтересована в получении российской вакцины от коронавируса

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в разговоре с послом РФ Виктором Коронелли подтвердил заинтересованность в как можно более скором получении российской вакцины "Спутник V" от коронавируса.
ТАСС17:49
3

Apple удалит из App Store профиль разработчика игр Epic Games

Представители Epic Games поделились новостью в Twitter, сообщив подписчикам, что Apple удалила Fortnite из своего магазина приложений и проинформировала их о том, в пятницу, 28 августа, она намерена прекратить действие всех учетных записей разработчиков.
Evo-rus.comвчера в 08:05
89

Ахмат — Ротор 3:1

Футбольный клуб "Ахмат" одержал победу над волгоградским "Ротором" в домашнем матче третьего тура российской премьер-лиги (РПЛ).
МК-Спортвчера в 12:58

Средний возраст заражённых коронавирусом в Италии снизился до 35 лет

Рим, 19 августа 2020, 14:55 — REGNUM По данным за последний месяц, средний возраст новых зараженных коронавирусом в Италии снизился до 35 лет, сообщили в среду, 19 августа, в национальном Высшем институте здравоохранения.
REGNUMвчера в 07:55

Разведка США решила, что Хубэй скрыл от Пекина масштабы эпидемии

Власти китайской провинции Хубэй и города Ухань – эпицентра распространения коронавируса – поначалу утаивали от центрального руководства КНР истинные масштабы эпидемии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей властей США.
Интерфаксвчера в 15:07

В ЛНР заподозрили в коррупции главу Минпромторга республики

Сообщается, что в отношении Деркач возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 350 ("Злоупотребление должностными полномочиями") УК ЛНР и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
РИА Новостивчера в 09:34
7

Помпео: Трамп намерен инициировать новые санкции ООН против Ирана

Вашингтон, 19 августа 2020, 18:03 — REGNUM Американское руководство намерено добиваться возобновления санкций ООН в отношении Ирана, сообщил 19 августа журналистам госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео.
REGNUMвчера в 11:03
3

Трамп интересовался возможностью обмена Пуэрто-Рико на Гренландию

Президент США Дональд Трамп интересовался, можно ли обменять Пуэрто-Рико на Гренландию, заявил бывший сотрудник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор в интервью телеканалу MSNBC.
РИА Новости17:00
7

Учёные предложили строить города в лавовых трубах на Марсе и Луне

На Марсе диаметр лавовых труб достигает 400 м, а на Луне – 1000 м. Такие размеры позволяют строить в подземных коридорах небольшие населённые пункты, где будут жить первые колонизаторы.
Актуальные Новости17 августа в 09:08