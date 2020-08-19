Учёные предложили строить города в лавовых трубах на Марсе и Луне

На Марсе диаметр лавовых труб достигает 400 м, а на Луне – 1000 м. Такие размеры позволяют строить в подземных коридорах небольшие населённые пункты, где будут жить первые колонизаторы.