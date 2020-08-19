NASA предупредило об аномалии в магнитном поле над Землей
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Ученые назвали это явление Южно-Атлантической аномалией, оно наблюдается над Южной Америкой и южной частью Атлантического океана. Как пояснило NASA, магнитное поле Земли действует как щит, защищая планету от солнечных частиц.В источнике
С чего всё началось
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