Будьте в Плюсе
Главное
Наука
США
Наука
Интересное
Наука
Политика
Наука
Общество
Наука
Экономика
Наука
В мире
Наука
Спорт
Наука
Происшествия
Наука
Культура
Наука
Технологии
Наука
Наука
Авто
Наука
РБК
РБК

NASA предупредило об аномалии в магнитном поле над Землей

Ученые назвали это явление Южно-Атлантической аномалией, оно наблюдается над Южной Америкой и южной частью Атлантического океана. Как пояснило NASA, магнитное поле Земли действует как щит, защищая планету от солнечных частиц.В источнике
С чего всё началось
В магнитном поле Земли существует аномалия, из-за которой могут выходить из строя бортовые компьютеры и нарушаться порядок получения данных со спутников, сообщило
 NASA.
РБК17:37
Подробнее о событии
Фонтанка.Ру

NASA предупреждает о гигантской аномалии над Землёй

Фонтанка.Рувчера в 14:02
РИА Новости

NASA выявило гигантскую аномалию над Землей

РИА Новостивчера в 11:18
Машины и Механизмы

NASA отслеживает огромную растущую аномалию в магнитном поле Земли

Машины и Механизмы18 августа в 04:30
Naked Science

Ученые обнаружили увеличивающуюся «вмятину» в магнитном поле Земли

Naked Science18 августа в 06:33
UfacityNews.ru

NASA обнаружило огромную «вмятину» в магнитном поле Земли

UfacityNews.ru18 августа в 06:19
ИА Красная Весна

Магнитная аномалия в Атлантическом океане распалась на две части — ученые

ИА Красная Весна18 августа в 06:35
Профиль

Ученые объяснили опасность растущего «прогиба» магнитного поля Земли

Профиль17 августа в 14:50

Крупнейшие нефтяные компании пожаловались Путину на повышение налогов

Главы крупнейших российских нефтяных компаний («Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «Татнефти» и «Зарубежнефти») пожаловались президенту России Владимиру Путину на попытки Минфина изменить параметры налога на дополнительный доход (НДД).
Коммерсантъвчера в 03:25
989

Мутко рассказал о создании в России онлайн-платформы по аренде жилья

Онлайн-платформа для размещения объявлений об аренде жилья будет насыщена различными удобными сервисами для пользователей и в целом способствовать формированию в стране цивилизованного рынка арендного жилья, сказал Мутко.
РБКвчера в 06:31
10

Адвокат Ефремова допустил причастность хакеров к ДТП с участием актера

Адвокат актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, Эльман Пашаев представил в Пресненский суд Москвы отзыв специалиста, по словам которого в автотехнической экспертизе не рассмотрены все возможные версии аварии.
Forbesвчера в 09:52
1,4K

Мексика заинтересована в получении российской вакцины от коронавируса

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в разговоре с послом РФ Виктором Коронелли подтвердил заинтересованность в как можно более скором получении российской вакцины "Спутник V" от коронавируса.
ТАСС17:49
4