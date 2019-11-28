НАСА приобретет два места на российских кораблях "Союз" для полетов на Международную космическую станцию (МКС) для обеспечения пребывания американских астронавтов на станции до сентября 2021 года, следует из материалов, размещенных на сайте американских госзакупок beta.sam.gov.

с чего всё началось

Согласно информации, появившейся на сайте госзакупок США beta.sam.gov, NASA купит два места на российских кораблях "Союз" для полетов на МКС.

NASA приобретет два места на кораблях «Союз» для полетов на МКС

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