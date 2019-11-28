Общество
Газета.RuNASA приобретет два места на кораблях «Союз» для полетов на МКС
Согласно информации, появившейся на сайте госзакупок США beta.sam.gov, NASA купит два места на российских кораблях "Союз" для полетов на МКС.
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с чего всё началось
НАСА приобретет два места на российских кораблях "Союз" для полетов на Международную космическую станцию (МКС) для обеспечения пребывания американских астронавтов на станции до сентября 2021 года, следует из материалов, размещенных на сайте американских госзакупок beta.sam.gov.РИА Новостивчера в 19:33
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