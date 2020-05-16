Политика

Lenta.ruLenta.ruСША понадеялись на участие России в освоении ресурсов Луны

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) понадеялось, что Россия присоединится к проекту по добыче ресурсов на Луне. Об этом сообщил глава НАСА Джим Брайденстайн, передает The Washington Post.
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Почти как на Земле. NASA представило план по освоению Луны, и там много интересного

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Политика

В Киеве решили вести переговоры со своими представителями Донбасса

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Политика

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В ближайшие дни аномально холодная погода прогнозируется в Центральной России.
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Новые серии «Сверхъестественного» выйдут осенью и станут финальными в сериале, сообщил президент The CW Марк Педовиц.
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Мощнейший выброс энергии устремился к нашей планете. 3 суток магнитное поле Земли буквально «сотрясалось» от этой внезапной атаки.
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Анонсируя постепенное снятие ограничений, губернатор добавил, что открывать все сразу власти региона не имеют право.
Lenta.ru 03:13
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Космос

Запуск секретного американского космоплана пришлось отложить

Запуск американской тяжелой ракеты-носителя Atlas 5 с космопланом X-37B отложили на сутки из-за погоды на космодроме на мысе Канаверал, сообщила компания United Launch Alliance (совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin).
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Экономика

В России выросли продажи противовирусных препаратов за три месяца

В первом квартале текущего года продажи противовирусных препаратов в России выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
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Организация назвала оценку смертности сложной задачей.
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Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании

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Собянин назвал сроки начала записи на тестирование на антитела

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На сайте Auto.ru разместили объявление о реставрированном седане ВАЗ-2103, который был выпущен в 1981 году и за него сейчас просят 1,2 млн рублей.
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В Крыму за истекшие сутки девять человек заболели коронавирусом.
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В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:12
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Экономика

В России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 15 мая в 11:09
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Политика

Верховная рада отказалась от попыток признать СССР агрессором

Отсутствие механизма переголосования в регламенте Верховной рады Украины не позволило принять повторное решение по обращению по поводу 75-й годовщины окончания Второй мировой войны.
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни вспомнил увольнение Луи ван Галя, случившееся в 2016 году.
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Андре Петтерсон: в Москве не замечаешь, что находишься в России

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В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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