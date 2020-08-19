NASA предупредило о гигантской аномалии над Землей
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В NASA предупредили о появлении над планетой Земля гигантской аномалии. Об этом сообщается на сайте ведомства. В NASA уточнили, что наблюдается расширение гигантской области, которое провоцирует понижение магнитной напряженности.В источнике
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ИА Красная Веснавчера в 06:35