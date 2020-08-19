NASA предупредило о гигантской аномалии над Землей

В NASA предупредили о появлении над планетой Земля гигантской аномалии. Об этом сообщается на сайте ведомства. В NASA уточнили, что наблюдается расширение гигантской области, которое провоцирует понижение магнитной напряженности.