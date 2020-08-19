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Газета.Ru
Газета.Ru

NASA предупредило о гигантской аномалии над Землей

В NASA предупредили о появлении над планетой Земля гигантской аномалии. Об этом сообщается на сайте ведомства. В NASA уточнили, что наблюдается расширение гигантской области, которое провоцирует понижение магнитной напряженности.В источнике
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Фонтанка.Ру

NASA предупреждает о гигантской аномалии над Землёй

Фонтанка.Ру14:02
UfacityNews.ru

NASA обнаружило огромную «вмятину» в магнитном поле Земли

UfacityNews.ruвчера в 06:19
РИА Новости

NASA рассказало о гигантской аномалии над Землей

РИА Новости11:18
Piter.tv

Ученые обнаружили увеличивающуюся «вмятину» в магнитном поле Земли

Piter.tvвчера в 09:02
ИА Красная Весна

Магнитная аномалия в Атлантическом океане распалась на две части — ученые

ИА Красная Веснавчера в 06:35
Газета.Ru

NASA предупредило о гигантской аномалии над Землей

Газета.Ru11:40
Профиль

Ученые объяснили опасность растущего «прогиба» магнитного поля Земли

Профиль17 августа в 14:50

Актера Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище в Москве

Народного артиста РСФСР, художественного руководителя театра "Содружество актеров Таганки" Николая Губенко, который умер 16 августа на 79-м году жизни, похоронили в среду на Кунцевском кладбище в Москве.
Актера Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище в Москве
ТАСС08:52
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В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАНвчера в 05:40
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Известного по спорам с IKEA российского бизнесмена ждет новый суд

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу скандально известного бизнесмена Константина Пономарева об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще 5,5 миллиардов, сообщает ведомство во вторник.
РИА Новостивчера в 08:12
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Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Ведомости04:39
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В ЛНР заподозрили в коррупции главу Минпромторга республики

Сообщается, что в отношении Деркач возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 350 ("Злоупотребление должностными полномочиями") УК ЛНР и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
РИА Новости09:34
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В Саратове за решетку вместо преступника отправили невиновного

Саратовский адвокат Анатолий Торкунов сообщил местному ИА "Взгляд-инфо", что из-за следственной и судебной ошибки в места лишения свободы вместо гражданина, задержанного за хранение наркотиков, был отправлен невиновный человек, глава молодой семьи и отец маленького сына Дмитрий Рубинштейн.
Российская газета10:44
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