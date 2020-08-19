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Российская газета
Российская газета

NASA сообщило о гигантской аномалии над Землей

Специалисты NASA обнародовали информацию о так называемой Южно-Атлантической аномалии, которая наблюдается над Южной Америкой и южной частью Атлантики. Речь идет о расширяющейся над этими регионами области с пониженной силой магнитного поля планеты.В источнике
С чего всё началось
В небе над Южной Америкой и юго-западной Африкой происходит расширение гигантской области, провоцирующей понижение магнитной напряженности, сообщается на сайте
 NASA.
Известия15:22
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NASA предупреждает о гигантской аномалии над Землёй

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Известного по спорам с IKEA российского бизнесмена ждет новый суд

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу скандально известного бизнесмена Константина Пономарева об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще 5,5 миллиардов, сообщает ведомство во вторник.
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Доход Шувалова в последний полный год работы в правительстве составил 91,3 млн руб. В 2019 году Шувалов, как и в 2018-м, задекларировал три квартиры в России (108,9; 73,8 и 115,8 кв. м), а также два машиноместа, которыми он владеет вместе со своей супругой Ольгой Шуваловой (в 2018-м они в декларации не упоминались).
РБК15:30
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