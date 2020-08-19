NASA сообщило о гигантской аномалии над Землей
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Специалисты NASA обнародовали информацию о так называемой Южно-Атлантической аномалии, которая наблюдается над Южной Америкой и южной частью Атлантики. Речь идет о расширяющейся над этими регионами области с пониженной силой магнитного поля планеты.В источнике
С чего всё началось
В небе над Южной Америкой и юго-западной Африкой происходит расширение гигантской области, провоцирующей понижение магнитной напряженности, сообщается на сайте
NASA.
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ИА Красная Веснавчера в 06:35