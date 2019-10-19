Астероид 162082 (1998 HL1) размером от 400 метров до 1 км приблизится к Земле 25 октября, сообщает Центр исследования околоземных объектов NASA. По данным NASA, объект подойдет к Земле на минимальное расстояние 25 октября 20.21 мск.

с чего всё началось

Астероид 162082 (1998 HL1) приближается к Земле, однако опасности для нашей планеты он не представляет. Об этом сообщил Центр исследования околоземных объектов NASA. Размер этого объекта от 400 метров до одного километра.

NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде

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