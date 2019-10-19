Космос
Российская газетаNASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде
Астероид 162082 (1998 HL1) приближается к Земле, однако опасности для нашей планеты он не представляет. Об этом сообщил Центр исследования околоземных объектов NASA. Размер этого объекта от 400 метров до одного километра.
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
Астероид 162082 (1998 HL1) размером от 400 метров до 1 км приблизится к Земле 25 октября, сообщает Центр исследования околоземных объектов NASA. По данным NASA, объект подойдет к Земле на минимальное расстояние 25 октября 20.21 мск.РИА Новости20:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 21:34, Ашберн
Футбол
Валуев ответил болельщику сборной Украины, оскорбившему футболистов РФ
Телеканал 360° 14:33
Культура
Актер «Сватов» назвал шуткой заявление о смене названия сериала
Культуромания вчера в 16:16
Политика
Страны ЕС не смогли договориться о запуске расширения на Балканы
Источник на саммите Европейского союза сообщил, что участникам встречи в первый день переговоров не удалось принять решения о начале переговоров с Албанией и Северной Македонией о присоединении стран к ЕС, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 21:36
Общество
В Нью-Йорке закроют самую большую тюрьму в мире
Городской совет Нью-Йорка принял решение о закрытии самой крупной тюрьмы в мире Райкерс и строительстве четырех новых тюрем, 18 октября сообщает газета New York Times.
Красная весна 04:22
Политика
Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.
РБК 18:04
Футбол
Тедеско заявил, что в «Спартаке» изучали «Рубин» перед 13-м туром РПЛ
RT на русском 07:46
Политика
Кубанское казачье войско: депутаты Украины совершенно не знают историю
Казаки Кубанского казачьего войска выразили свою отрицательную позицию по этому вопросу и выразили обеспокоенность тем, что депутаты используют практику голословных заявлений от имени всего украинского народа, не опираются на исторические факты и преследуют меркантильные интересы.
Кубань 24 09:56
Общество
Telegram заявил о готовности отложить запуск собственной криптовалюты
Mossovetinfo.ru – Адвокаты компании Telegram Group Inc. заявили о готовности компании отложить запуск блокчейн-платформы TON и собственной криптовалюты Gram на пять месяцев для решения всех юридических вопросов, соответствующие материалы поступили в электронную базу суда Южного округа штата Нью-Йорк.
Моссовет вчера в 04:58
Игры
Показали все машины Need for Speed Heat
На канале GameRiot появилось видео со всеми машинами из Need for Speed Heat. NFS Heat – новая часть в серии гоночных симуляторов.
Cyber.sports.ru 01:51
Авто
Названы авто с самыми проблемными АКПП
Эксперты проанализировали авторынок России и назвали самые проблемные автомобили с АКПП. Специалисты не рекомендуют покупать эти машины.
Дни24 вчера в 20:00
Политика
Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании»
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании "Военно-строительной компании" в Москве.
Piter.tv 09:55
Технологии
Российские нефтяники будут работать под присмотром искусственного интеллекта
"Разработка индустриальной версии программного комплекса Cyclops завершится в 2020 году", — сообщил собеседник агентства.
ПРАЙМ 20:20
Армия и оружие
Литва заменит вертолеты Ми-8 американскими «Черными ястребами»
Литва заменит советские вертолеты Ми-8 новыми американскими машинами UH-60M Black Hawk "Черный ястреб" - будет закуплено шесть новых вертолетов на сумму €300 млн.
Газета.Ru 16:31
Шоу-бизнес
Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой
Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.
Московский Комсомолец 09:04
Космос
Потрясающие краски. NASA показало инфракрасные снимки Земли
NASA и Геологическая служба США поделились инфракрасными снимками поверхности Земли, пишет Daily Mail.
Life.ru 02:00
Здоровье
Утверждены принципы модернизации первичного звена здравоохранения
Модернизация первичного звена здравоохранения будет основана на принципах обеспечения доступности и качества медицинской помощи, приоритета интересов пациента, ответственности за обеспечение прав граждан.
Парламентская газета 02:20
Общество
Сдувающий людей украинский Су-27 попал на видео
Украинский истребитель Су-27 сдул находившихся рядом людей на авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии.
Lenta.ru 16:59
Космос
Спутник Сатурна Титан может решить загадку Солнечной системы
В растянутых дюнных полях на спутнике Сатурна Титане ученые заметили странности Эти дюны полны соединений, называемых полициклическими ароматическими углеводородами.
ГЛАС.RU вчера в 08:57
Футбол
Галицкий выступил на публике впервые за долгое время
Основатель одного из крупнейших ритейлеров - "Магнита" Сергей Галицкий выступил впервые за долгое время в Краснодаре на форуме "Дело за малым".
МонаВиста 12:57
Экономика
Росстат зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян
"Основная причина – опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в структуре доходов населения в третьем квартале 2019 года, а также низкая база третьего квартала 2018 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Газета.Ru вчера в 13:17
Политика
В США потребовали признать «Азов» террористической организацией
Члены конгресса США, возглавляемые Максом Роузом, обратились в Госдепартамент с требованием признать украинский добровольческий полк «Азов» иностранной террористической организацией.
RT на русском 19:35
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения
UfaTime.ru вчера в 14:32
Общество
Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах
Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
РБК 15:32
Игры
«Мир „Ведьмака“ был плоским»: в Cyberpunk 2077 переделали стриминг объектов
Руководитель краковского офиса CD Projekt RED Джон Мамаис в интервью AusGamers рассказал, что для Cyberpunk 2077 студии пришлось значительно переделать использованные в третьем «Ведьмаке» технологии.
Игромания.ру 09:37
Политика
Кадыров опроверг слухи о незаконных увольнениях чиновников
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения о незаконных увольнениях и задержаниях чиновников из своего близкого окружения.
Вестник Кавказа вчера в 03:51