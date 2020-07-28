В августе к Земле приблизится астероид 2009 PQ1 размером примерно с футбольное поле (рекомендуемые FIFA размеры футбольного поля составляют 68 м в ширину и 105 м в длину) сообщили во вторник, 28 июля, в Центре исследования околоземных объектов (CNEOS) Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м

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