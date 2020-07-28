Космос
ИзвестияNASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м
В августе к Земле приблизится астероид 2009 PQ1 размером примерно с футбольное поле (рекомендуемые FIFA размеры футбольного поля составляют 68 м в ширину и 105 м в длину) сообщили во вторник, 28 июля, в Центре исследования околоземных объектов (CNEOS) Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Читать в источнике
Оценить239
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 01:08, Ашберн
Футбол
Румменигге раскритиковал отмену дисквалификации «Манчестер Сити»
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге публично возмутился решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по поводу отмены дисквалификации «Манчестер Сити».
ProstoProSport 00:25
Общество
Новосибирский школьник сдал каждый из трех ЕГЭ на 100 баллов
АиФ Новосибирск вчера в 07:18
Футбол
Луческу подал в отставку с поста главного тренера киевского «Динамо»
Аргументы и Факты вчера в 11:09
Кино
Умерла 104-летняя актриса из «Унесённых ветром» Оливия де Хэвилленд
Оливия де Хэвилленд была одной из самых востребованных актрис в Голливуде в 30 — 40-х годах прошлого века.
Говорит Москва 26 июля в 13:18
Общество
Названы самые популярные у россиян пароли
Основатель DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян назвал самые популярные в России и мире пароли, сообщает агентство "Прайм".
Газета.Ru вчера в 23:45
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Сообщается, что Шнур пообещал местным жителям не только написать об этом деле четверостишье в Instagram, но снять целый фильм документального жанра.
Городовой вчера в 11:15
Футбол
«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена
Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета вчера в 08:30
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru вчера в 04:52
Политика
Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе
Внешнеполитическое ведомство Украины в понедельник, 27 июля, передало посольству России в Киеве ноту протеста в связи с проведением накануне военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе по случаю Дня Военно-морского флота РФ.
Известия вчера в 15:53
Шоу-бизнес
Старшая дочь Самойловой и Джигана празднует день рождения
Bimru.ru вчера в 09:12
Кино
Netflix снимет приквел сериала «Ведьмак»
Netflix на официальной странице в Twitter опубликовала анонс приквела фэнтезийного сериала «Ведьмак».
RuNews24.ru вчера в 10:43
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Москва, 28 июля 2020, 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в Министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости.
REGNUM вчера в 21:10
Общество
Житель Флориды купил Lamborghini на деньги из антикризисного фонда
РИА Новости вчера в 22:21
Происшествия
В аэропорт Южно-Сахалинска поступило ложное сообщение о минировании
Поступившее сообщение об угрозе взрыва аэропорта Южно-Сахалинска оказалось ложным.
RT на русском вчера в 21:26
Общество
Миронов предложил платить повышенные пособия по безработице до конца года
Москва, 27 июля 2020, 16:11 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил продлить выплату повышенных пособий по безработице до конца 2020 года, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля.
REGNUM вчера в 09:11
Общество
ЕСПЧ поставил под сомнение эффективность расследования пыток Дадаева
Правительство России должно сообщить, было ли эффективным расследование жалобы на пытки Заура Дадаева, осужденного по делу об убийстве Бориса Немцова, указал Европейский суд по правам человека.
Кавказский узел вчера в 06:22
Экономика
Москва приняла решение не проводить кадастровую оценку в 2020 году
В кадастровой оценке 2020 года, которая оценивает стоимость недвижимости на 1 января текущего года, невозможно учесть влияние пандемии COVID-19, пояснил решение не проводить данную оценку столичный мэр.
РБК вчера в 05:02
Здоровье
Власти Казахстана не исключили смягчения карантинных мер с 3 августа
Как сообщил глава Минздрава республики Алексей Цой, некоторые ограничительные меры могут смягчить с 3 августа.
RT на русском 00:40
Политика
Трамп назвал телефонные переговоры с Путиным очень продуктивными
Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции назвал недавние телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным очень продуктивными.
Вести ФМ 00:49
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Рис Макки не смог совершить ни одного точного удара по Чимаеву за 3 минуты боя.
CT news вчера в 03:54
Политика
Артистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки
Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес
50-летний Григорьев-Апполонов закрутил роман с 19-летней девушкой
Популярный российский исполнитель Андрей Григорьев-Апполонов начал встречаться с девушкой на 30 лет младше его.
Территория новостей вчера в 02:42
Общество
В ООН оценили заболеваемость коронавирусом в крупных городах
90 процентов всех случаев заражения коронавирусом происходит в крупных городах.
Российская газета 00:40
Футбол
«Локомотив» и «Краснодар» отказались от бывшего полузащитника «Реала»
«Рубин» и «Краснодар» отказались. «Локомотив» ответил, как и «Рубин».
Спорт день за днем вчера в 11:56
Армия и оружие
Бессрочное перемирие в Донбассе нарушено в первый же день
Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на командующего объединенными силами Украины Владимира Кравченко, сегодня вступили в силу дополнительные меры по обеспечению перемирия.
Цензуры.Нет вчера в 07:35
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
Финансы
Эксперты рассказали, поднимется ли евро к отметке 90 рублей
Как считает аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов, евро, скорее всего, не вырастет к отметке 90 рублей, но доллар может немного отыграть позиции после заседания ФРС, которое пройдет в среду, 29 июля.
Газета.Ru вчера в 12:00
Футбол
Хавбек «Уфы» Урунов в скором времени станет игроком «Спартака»
Полузащитник "Уфы" Остон Урунов в скором времени станет футболистом московского "Спартака", сообщает Sport24.
Газета.Ru вчера в 17:05