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Известия
Известия

NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м

По данным космического ведомства, астероид пройдет вблизи Земли 5 августа на расстоянии 3,2 млн км со скоростью 13,4 км/c, его диаметр составляет от 84 до 190 м. Время максимального сближения — 19:35 мск.В источнике
Подробнее о событии
Радио Sputnik

"Если бы ближе…" Эксперт об опасности приближающегося к Земле астероида

Радио Sputnik02:26
РИА Новости

NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров

РИА Новости20:07
РЕН ТВ

К Земле приближается астероид диаметром до 190 метров

РЕН ТВ23:39
РБК

С Землей сблизится астероид диаметром до 190 м

РБК21:56
Lenta.ru

Землян предупредили о приближающемся астероиде размером с футбольное поле

Lenta.ru21:40
ТАСС

NASA предупредило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м

ТАСС21:13
Московский Комсомолец

NASA: к Земле приближается огромный астероид-Аполлон

Московский Комсомолец00:59

Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
РИА Новостивчера в 04:52
406

Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБКвчера в 15:06
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Володин поздравил православных с Днём Крещения Руси

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил православных россиян с Днём Крещения Руси, отметив, что это судьбоносное событие на века определило объединяющие нас духовные ценности и нравственные ориентиры, вектор развития российской государственности.
Парламентская газета02:21
5

Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

По данным федерального центра «Агроэкспорт», за полгода Украина завезла из России 40,9 тыс. т мяса, а КНР почти в два раза больше — 79,9 тыс. т. Китай нарастил поставки мяса в 11 раз, год назад его объем составил только 7 тыс. т.
Коммерсантъ20:15
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Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия20:00
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Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году

Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза.
Srnsk25 июля в 08:24
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