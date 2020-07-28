По данным космического ведомства, астероид пройдет вблизи Земли 5 августа на расстоянии 3,2 млн км со скоростью 13,4 км/c, его диаметр составляет от 84 до 190 м. Время максимального сближения — 19:35 мск.

NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м

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