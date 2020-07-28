Космос
ИзвестияNASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м
По данным космического ведомства, астероид пройдет вблизи Земли 5 августа на расстоянии 3,2 млн км со скоростью 13,4 км/c, его диаметр составляет от 84 до 190 м. Время максимального сближения — 19:35 мск.
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Происшествия
Следствие просит суд арестовать пятерых участников драки в Москве
Следствие просит суд об аресте пятерых человек, подозреваемых в участии в массовой драке на юге Москвы.
RT на русском вчера в 12:06
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
Политика
Песков не исключил награждение участников работ над поправками
Москва, 28 июля 2020, 12:40 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил награждения активистов, которые работали над поправками в Конституцию РФ.
REGNUM 05:40
Армия и оружие
Азербайджан и Турция проведут военные учения на границе с Арменией
Lenta.ru вчера в 05:57
Происшествия
В сарае в Волгоградской области нашли тело 90-летней женщины
Следователи обнаружили в сарае тело 90-летней женщины, которая пропала полгода назад в городе Краснослободск Волгоградской области, в убийстве пенсионерки подозревают ее сына, сообщила старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
РИА Новости 02:45
Путешествия
В АТОР сравнили цены курортов России, Турции и Танзании
Самый бюджетный недельный тур в Стамбул в период с 1 по 7 августа будет стоить в 57,07 тысячи рублей на двоих, в Аланью – от 61,9 тысячи рублей (в отель 4* на "все включено"), а цены на Танзанию стартуют и от 156,5 тысячи рублей на двоих за тур.
Газета.Ru 05:21
Общество
Более половины россиян высказались против электронных трудовых книжек
Более трети россиян (35%) сделали выбор в пользу электронной трудовой книжки взамен традиционной бумажной, из них 6% работающих людей уже оформили электронный документ, а 29% хотят это сделать.
Интерфакс 04:08
Политика
Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе
Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада.
Газета.Ru 02:34
Общество
В России возник новый способ мошенничества с майнингом криптовалюты
В России появилась новая схема мошенничества с майнингом криптовалюты. Пользователей заманивают быстрым заработком через браузер.
Российская газета 04:00
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
Состояние госпитализированной с инсультом актрисы Елены Кондулайнен ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash во вторник, 28 июля.
Lenta.ru 05:29
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия вчера в 07:08
Здоровье
Перечислены симптомы рака печени
ФедералПресс 02:47
Экономика
Впервые за год курс биткоина поднялся выше $11 000
В начале июля управляющий партнер блокчейн-стартапа Nexo Энтони Тренчев заявил, что курс биткоина поднимется до $50 000 в течение нескольких месяцев.
РБК 00:51
Экономика
Минфин объяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 05:24
Культура
Пользователь YouTube заменил лица героев сериала «Друзья» на Друзя
Известия вчера в 14:48
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
МонаВиста вчера в 07:50
Транспорт
Вокзал на станции Нахабино МЦД-2 открылся после реконструкции
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что новые станции пригородного железнодорожного сообщения ежеквартально открываются в столичном регионе.
Вечерняя Москва 04:59
Общество
В РФ с 1 августа увеличатся пенсии работавших в 2019 году пенсионеров
Перерасчет пенсий затронет, прежде всего, работающих пенсионеров.
Evo-rus.com 01:36
Экономика
Китайская Tencent превзошла по капитализации Facebook
Пекин, 28 июля 2020, 09:49 — REGNUM Китайская компания Tencent превзошла по размеру рыночной капитализции американскую компанию Facebook.
REGNUM 02:49
Общество
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
РИА Новости вчера в 04:52
Футбол
«Локомотив» не получал предложений по Миранчуку
Евро-футбол.ру 03:58
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Экономика
ЦБ предложил антирисковые меры после отрицательного обвала нефти WTI
Банк России проанализировал ситуацию с отрицательными ценами на фьючерсные контракт на нефть WTI, которая возникла в апреле 2020 года.
РБК 04:59
Общество
Мультсериал «Маша и Медведь» вошел в топ-5 любимых детских шоу в мире
Мультсериал оказался в пятерке лучших в мире для аудитории девочек до 6 лет, в Латинской Америке – для мальчиков и девочек до 6 лет, в Европе – для детей того же возраста.
Telesputnik.ru 03:39
Футбол
Главный тренер «Зенита» описал стиль команды
Главный тренер чемпиона России и обладателя Кубка России «Зенита» Сергей Семак рассказал, в чем заключается стиль его команды.
BetOn 04:08
Футбол
Слуцкий оценил период своей работы в Европе
Слуцкий в конце ноября был уволен с поста главного тренера нидерландского "Витесса", а в декабре возглавил "Рубин".
РИА Новости 03:58