Общество
РИА НовостиNASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Астероид обнаружили 14 августа 2009 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть тех, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли. В следующий раз 2009 PQ1 сблизится с нашей планетой в 2137-м.
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Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
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Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств
В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
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Эксперты издания TechSpot назвали лучшие модели процессоров Intel для игр и работы.
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Один человек пострадал в результате взрыва газа в Красноярском крае
Одна женщина пострадала в результате взрыва газа в жилом доме в селе Новая Солянка в Рыбинском районе Красноярского края.
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Телеканал «Царьград» заблокировали в YouTube
Москва, 28 июля 2020, 09:19 — REGNUM Аккаунт российского телеканала «Царьград» на видеохостинге YouTube заблокирован без объяснений.
REGNUM 02:19
Общество
Во Вьетнаме приостановлено авиасообщение с Данангом из-за коронавируса
Министерство транспорта Вьетнама заявило о приостановке с 28 июля на 15 дней всех внутренних полетов в город Дананг и из него.
Российская газета 00:57
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Россияне продолжают забирать валюту из крупных банков
Россияне продолжили забирать валюту из крупных банков даже после пика кризиса и пандемии.
Газета.Ru 02:31
Экономика
В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение провести деноминацию рубля.
RT на русском вчера в 08:56
Наука
Возможно ли спрогнозировать погоду на несколько лет вперед?
В новом исследовании, группа ученых во главе с Центром исследований океана GEOMAR Helmholtz в Киле разрабатывает возможность использования ветра для прогнозирования изменений температуры поверхности океана в Северной Атлантике на несколько лет вперед.
Evo-rus.com вчера в 02:40
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Глава Чукотки госпитализирован после контакта с больным коронавирусом
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Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
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Лоза выразил недоумение высокими расценками за выступление Лолиты
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Онлайн-продажи автомобилей в России резко подскочили на фоне пандемии
Коронавирус сказался на автомобильном сегменте, в том числе на фоне пандемии доля онлайн-продаж значительно выросла.
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