Общество

РИА НовостиРИА НовостиNASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров

Астероид обнаружили 14 августа 2009 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть тех, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли. В следующий раз 2009 PQ1 сблизится с нашей планетой в 2137-м.
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NASA: к Земле приближается огромный астероид-Аполлон

Московский Комсомолец00:59

Астероид размером с футбольное поле летит к Земле

Газета.Ruвчера в 21:15

С Землей сблизится астероид диаметром до 190 м

РБКвчера в 21:56

Землян предупредили о приближающемся астероиде размером с футбольное поле

Lenta.ruвчера в 21:40

К Земле приближается астероид диаметром до 190 метров

РЕН ТВвчера в 23:39

NASA предупредило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м

ТАССвчера в 21:13

NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров

РИА Новостивчера в 20:07
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Происшествия

Найден пропавший в Бурятии неделю назад самолет Ан-2

Российская газета 02:29
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
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Общество

За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru вчера в 04:51
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Общество

Правоохранители изъяли у митингующих в Хабаровске топор и ножи

Газета.Ru 01:45
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Экономика

Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия вчера в 20:00
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК вчера в 07:47
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Гаджеты

Названы лучшие модели процессоров Intel для игр и работы

Эксперты издания TechSpot назвали лучшие модели процессоров Intel для игр и работы.
Ferra 26 июля в 11:16
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Путешествия

На Кубани за лето планируют принять 7 млн туристов

Кубань 24 02:01
Общество

В Белом доме назвали чрезмерными выплаты гражданам США из-за пандемии

«Многие люди, сидя дома, получали больше, чем после возвращения на работу», – отмечает руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз.
Evo-rus.com вчера в 06:17
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Политика

В Кремле готовят списки для награждений за голосование по поправкам

REGNUM 01:27
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Происшествия

В «Шереметьево» сел Ту-204 с неработающим навигационным оборудованием

ИА Красная Весна 02:24
Общество

В Антверпене введут комендантский час из-за новых вспышек коронавируса

Власти бельгийкой провинции Антверпен объявили комендантский час из-за коронавируса, а также обязали компании вернуться к дистанционной работе там, где это возможно.
Российская газета вчера в 20:31
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Экономика

Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

Украина стала крупнейшим покупателем российского мяса после начала военного конфликта на Донбассе в 2014 году.
Коммерсантъ вчера в 20:15
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Происшествия

Забайкальский подросток, прикуривший от свечи в храме, извинился

REGNUM 01:07
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Наука

У вакцины от гриппа обнаружили защиту от деменции

Ученые обнаружили между вакциной от гриппа и риском развития болезни Альцгеймера защитный механизм, который сильнее всего проявляется, если сделать инъекцию в более молодом возрасте.
Профиль вчера в 10:17
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Происшествия

Один человек пострадал в результате взрыва газа в Красноярском крае

Одна женщина пострадала в результате взрыва газа в жилом доме в селе Новая Солянка в Рыбинском районе Красноярского края.
ТАСС 00:41
Общество

Телеканал «Царьград» заблокировали в YouTube

Москва, 28 июля 2020, 09:19 — REGNUM Аккаунт российского телеканала «Царьград» на видеохостинге YouTube заблокирован без объяснений.
REGNUM 02:19
Общество

Во Вьетнаме приостановлено авиасообщение с Данангом из-за коронавируса

Министерство транспорта Вьетнама заявило о приостановке с 28 июля на 15 дней всех внутренних полетов в город Дананг и из него.
Российская газета 00:57
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Финансы

Россияне продолжают забирать валюту из крупных банков

Россияне продолжили забирать валюту из крупных банков даже после пика кризиса и пандемии.
Газета.Ru 02:31
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Экономика

В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение провести деноминацию рубля.
RT на русском вчера в 08:56
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Наука

Возможно ли спрогнозировать погоду на несколько лет вперед?

В новом исследовании, группа ученых во главе с Центром исследований океана GEOMAR Helmholtz в Киле разрабатывает возможность использования ветра для прогнозирования изменений температуры поверхности океана в Северной Атлантике на несколько лет вперед.
Evo-rus.com вчера в 02:40
Здоровье

Минздрав РТ объяснил резкий рост смертности в Набережных Челнах

За полгода смертность выросла на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года Первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев подтвердил рост смертности в Набережных Челнах.
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Киберспорт

Геймер купил 23 тысячи игр в Steam и получил уникальное достижение

Пользователь под никнеймом Sonix из Китая первым в мире получил достижение «Коллекционер игр: 23 000+» в Steam.
CyberSport.ru вчера в 13:49
Общество

Глава Чукотки госпитализирован после контакта с больным коронавирусом

Глава Чукотки Роман Копин госпитализирован с пневмонией после контакта с больным коронавирусом. Об этом политик сообщил в Instagram.
RT на русском 01:56
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Фигурное катание

Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь

Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
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В Туве лошадь километр протащила ребенка, мальчик погиб

ИА 1-Line вчера в 06:40
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В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию

Газета.Ru 02:04
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Общество

Самый популярный миф о нецензурной лексике развеял филолог

Доктор филологических наук Михаил Осадчий развеял популярный миф о происхождении русской нецензурной лексики.
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Онлайн-продажи автомобилей в России резко подскочили на фоне пандемии

Коронавирус сказался на автомобильном сегменте, в том числе на фоне пандемии доля онлайн-продаж значительно выросла.
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