МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Астероид с номером 163373 диаметром от 440 до 990 метров в феврале пролетит вблизи Земли, сообщает NASA. По его данным, 15 февраля астероид подойдет к Земле на минимальное расстояние, которое в 15 раз больше дистанции от Земли до Луны.

с чего всё началось

Астероид 163373, который классифицируется как потенциально опасный, приближается к Земле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Космическое тело имеет диаметр от 440 до 990 метров.

НАСА сообщило о приближении к Земле потенциально опасного астероида

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