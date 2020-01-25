Космос
Lenta.ruНАСА сообщило о приближении к Земле потенциально опасного астероида
Астероид 163373, который классифицируется как потенциально опасный, приближается к Земле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Космическое тело имеет диаметр от 440 до 990 метров.
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с чего всё началось
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Астероид с номером 163373 диаметром от 440 до 990 метров в феврале пролетит вблизи Земли, сообщает NASA. По его данным, 15 февраля астероид подойдет к Земле на минимальное расстояние, которое в 15 раз больше дистанции от Земли до Луны.РИА Новостивчера в 19:56
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