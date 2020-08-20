NASA выявило гигантскую аномалию над Землей

Американское космическое агентство NASA обнаружило аномальную область в небе над Южной Америкой и юго-западной Африкой. Как отмечается 19 августа в сообщении ученых, над двумя континентами замечено расширение огромных размеров с пониженной магнитной напряженностью.