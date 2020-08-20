NASA выявило гигантскую аномалию над Землей
Смотрите также
В ФБК сообщили об экстренной госпитализации Навального в Омске
Эксперт РАН объяснил происхождение снятых из космоса Вагнером объектов
В Сирии погиб российский военный советник в звании генерал-майора
МИД Литвы предложил запретить Лукашенко въезд в страну
Вице-премьеру РФ Хуснуллину сделали прививку от коронавируса
Врач назвал противопоказания к вакцинации от коронавируса
Алексей Панин планирует работать мойщиком машин в Испании
Олимпийский чемпион Кафельников решил покинуть Россию
«Ожившая» ранее пациентка в курской больнице скончалась
Артемий Лебедев назвал «Родину-мать» уродским монументом
В РФ на выплаты классным руководителям направят ещё 212,8 млн рублей
Дочь Легкоступовой заявила об угрозах со стороны мужа артистки
В Белоруссии найден мертвым не подписавший протокол член избиркома
У фильма о сестре Шерлока Холмса появились тизер и дата премьеры
В ФБК сообщили об экстренной госпитализации Навального в Омске
Врач назвал противопоказания к вакцинации от коронавируса
Эксперт РАН объяснил происхождение снятых из космоса Вагнером объектов
Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана
Россиянам раскрыли способ узнать телефонные номера мошенников
Мексика заинтересована в получении российской вакцины от коронавируса
МИД Литвы предложил запретить Лукашенко въезд в страну
В Кремле заявили о попытках вмешаться в события в Белоруссии извне
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Кудрин рассказал Путину о нарушениях чиновников на 50 млрд рублей
Американское космическое агентство NASA обнаружило аномальную область в небе над Южной Америкой и юго-западной Африкой. Как отмечается 19 августа в сообщении ученых, над двумя континентами замечено расширение огромных размеров с пониженной магнитной напряженностью.В источнике
С чего всё началось
Подробнее о событии
Магнитная аномалия в Атлантическом океане распалась на две части — ученые
ИА Красная Весна18 августа в 06:35
NASA отслеживает огромную растущую аномалию в магнитном поле Земли
Машины и Механизмы18 августа в 04:30