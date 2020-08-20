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Известия
Известия

NASA выявило гигантскую аномалию над Землей

Американское космическое агентство NASA обнаружило аномальную область в небе над Южной Америкой и юго-западной Африкой. Как отмечается 19 августа в сообщении ученых, над двумя континентами замечено расширение огромных размеров с пониженной магнитной напряженностью.В источнике
С чего всё началось
В магнитном поле Земли существует аномалия, из-за которой могут выходить из строя бортовые компьютеры и нарушаться порядок получения данных со спутников, сообщило
 NASA.
РБК17:37
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Фонтанка.Ру

NASA предупреждает о гигантской аномалии над Землёй

Фонтанка.Рувчера в 14:02
Naked Science

Ученые обнаружили увеличивающуюся «вмятину» в магнитном поле Земли

Naked Science18 августа в 06:33
ИА Красная Весна

Магнитная аномалия в Атлантическом океане распалась на две части — ученые

ИА Красная Весна18 августа в 06:35
РИА Новости

NASA выявило гигантскую аномалию над Землей

РИА Новостивчера в 11:18
UfacityNews.ru

NASA обнаружило огромную «вмятину» в магнитном поле Земли

UfacityNews.ru18 августа в 06:19
Машины и Механизмы

NASA отслеживает огромную растущую аномалию в магнитном поле Земли

Машины и Механизмы18 августа в 04:30
Профиль

Ученые объяснили опасность растущего «прогиба» магнитного поля Земли

Профиль17 августа в 14:50

СК возбудил дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева

"Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении депутата Московской городской Думы Олега Шереметьева по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сообщила Иванова.
СК возбудил дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева
ТАСС00:46
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Дети в Камне-на-Оби попали в реанимацию с алкогольным отравлением

Впоследствии лежащих на земле ребят прямо посреди улицы обнаружили прохожие Жители Камня-на-Оби 19 августа обнаружили на пересечении улиц Каменской и Пушкина трёх подростков в состоянии алкогольного опьянения – два мальчика 11 и 12 лет лежали на земле, еще одна 14-летняя девочка сидела рядом.
Толк00:23
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В Тюменской области закрылся один из девяти «ковидных» госпиталей

Напомним, 12 августа на онлайн-пресс-конференции губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в Тюменской области по возможности будут сокращать число коек для ковидных больных в муниципалитетах - не в Тюмени.
Znak.comвчера в 09:56
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В Саратове за решетку вместо преступника отправили невиновного

Саратовский адвокат Анатолий Торкунов сообщил местному ИА "Взгляд-инфо", что из-за следственной и судебной ошибки в места лишения свободы вместо гражданина, задержанного за хранение наркотиков, был отправлен невиновный человек, глава молодой семьи и отец маленького сына Дмитрий Рубинштейн.
Российская газетавчера в 10:44
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У фильма о сестре Шерлока Холмса появились тизер и дата премьеры

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер многострадального фильма "Энола Холмс" (Enola Holmes) по произведениям писательницы Нэнси Спрингер с Генри Кавиллом и Милли Бобби Браун ("Очень странные дела") в главных ролях.
Российская газета17 августа в 13:56
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