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РИА Новости
РИА Новости

NASA выявило гигантскую аномалию над Землей

NASA сообщило о расширении гигантской области в небе над Южной Америкой и юго-западной Африкой с пониженной магнитной напряженностью. Явление получило название Южно-Атлантической аномалии. В агентстве ответили, что магнитное поле Земли действует как щит планеты, отражая заряженные солнечные частицы.В источнике
С чего всё началось
В магнитном поле Земли существует аномалия, из-за которой могут выходить из строя бортовые компьютеры и нарушаться порядок получения данных со спутников, сообщило
 NASA.
РБК17:37
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NASA предупреждает о гигантской аномалии над Землёй

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