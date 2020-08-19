NASA выявило гигантскую аномалию над Землей

NASA сообщило о расширении гигантской области в небе над Южной Америкой и юго-западной Африкой с пониженной магнитной напряженностью. Явление получило название Южно-Атлантической аномалии. В агентстве ответили, что магнитное поле Земли действует как щит планеты, отражая заряженные солнечные частицы.