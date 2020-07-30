Космос
РБКNASA запустило к Марсу марсоход
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту. Об этом сообщается на сайте NASA, там же опубликована трансляция запуска.
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