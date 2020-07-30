Космос
РБКNASA запустило к Марсу марсоход
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту. Об этом сообщается на сайте NASA, там же опубликована трансляция запуска.
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Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
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Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
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Энергетики запустили подстанцию «Кайдаловская» в Чите
Утром 31 июляриюля энергетикипэнергетики запустили в работу подстанцию «Кайдаловская».
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Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи
Ведомости 28 июля в 07:56
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Обнародованы системные требования для PC-версии Horizon Dawn
В Steam появилась информация о системных требованиях для запуска игры Horizon Zero Dawn.
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Microsoft внесла CCleaner в список потенциально нежелательных приложений
Стало известно о том, что встроенный в программную платформу Windows 10 антивирус Защитник Windows (Microsoft Defender) теперь классифицирует приложение CCleaner как потенциально нежелательное.
3DNews 15:55
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На выпуск российского «тамагочи для хакеров» собрали $450 тысяч
Проект карманного мультитула с российскими корнями Flipper Zero привлек на краудфандинговой платформе Kickstarter без малого $450 тысяч (при заявленной цели в $60 000).
Вести.Ru 14:25
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
В нижней палате парламента одобрили продление единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от Пенсионного фонда России (ПФР) на август.
Live24 07:13
Экономика
Доходы граждан теряют независимость
Зарплаты в эпидемию не падали, в отличие от прибылей от предпринимательства Статистика Росстата о структуре доходов и расходов граждан во втором квартале 2020 года позволяет выделить два основных фактора, обеспечивших снижение реальных располагаемых доходов на 8% в годовом выражении,— неформальные доходы и поступления от предпринимательства.
Коммерсантъ 16:37
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Греческий йогурт избавит организм от лишнего сахара
Pravda.Ru 28 июля в 10:06
Происшествия
Двое пешеходов пострадали на Сахалине за сутки по вине автоледи
В результате ДТП 37-летний пешеход получил телесные повреждения.
Сахалин.Инфо 19:09
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Телескоп VLT сделал самое красивое фото «космической бабочки»
РИА Новости 09:47
Общество
Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса
Минздрав России разработал и направил в субъекты страны Временные методические рекомендации по вопросам медицинской реабилитации при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:25
Происшествия
В Бурятии лесхоз оказался не полностью готов к тушению пожаров
Установлено, что пожарно-химические станции лесхоза не оснащены в полном объёме средствами предупреждения и тушения лесных пожаров.
Байкал-Daily 20:09
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в регионах России в августе
Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что жаркая погода установится на востоке России: от Поволжья до Якутии.
Известия 19:29
Игры
Теперь GeForce NOW может синхронизироваться с библиотекой Steam
NVIDIA обновила приложение GeForce NOW, которое теперь поддерживает одну из самых востребованных функций — синхронизацию с библиотекой Steam.
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ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии
Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.
Общественная служба новостей вчера в 09:19
Авто
Kia презентовала внешность и интерьер обновленного кроссовера Sonet
Чем ближе дата премьеры нового субкомпактного внедорожника Kia Sonet, тем больше появляется о нем информации.
Avtovesti.com 09:06
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
Футбол
Фото игровой формы «Зенита» на новый сезон появилось в Сети
В Сети появились снимки новой игровой формы петербургского «Зенита» на сезон 2020/21.
КП - Санкт-Петербург 04:51
Футбол
«Химки» назначили Сергея Егорова на пост спортивного директора
Сергей Егоров занял пост спортивного директора футбольного клуба «Химки».
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Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому
Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК 16:05
Культура
«Игру престолов» назвали лучшим сериалом XXI века
Телесериал кабельного канала HBO "Игра престолов" был признан лучшим проектом XXI века.
Москва 24 12:29
Политика
Украина выразила протест из-за отправки гуманитарной помощи на Донбасс
МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за отправки гуманитарной помощи на Донбасс, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу украинского министерства.
Газета.Ru 16:54
Космос
Космонавты Crew Dragon вернутся с МКС на Землю в ближайшие дни
Ранее Илон Маск ответил на статью главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о полете космического корабля Crew Dragon на МКС.
VSE42.RU вчера в 22:45