Армия и оружие

РИА НовостиРИА Новости«НАТО беззащитна»: датский журналист рассказал о супероружии России

Североатлантическому альянсу нечего противопоставить российскому гиперзвуковому оружию в Арктике, считает журналист датской газеты Berlingske Эмиль Роттбелль. По его словам, американская авиабаза Туле и Гренландия в целом "абсолютно беззащитны" перед ракетными комплексами "Кинжал".
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