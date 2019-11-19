Армия и оружие
Газета.RuНАТО намерено признать космос своей новой оперативной сферой
НАТО намерено 20 ноября признать космос новой оперативной сферой Североатлантического альянса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга. Он уточнил, что в случае принятия такого решения альянс не будет размещать оружие в космосе.
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